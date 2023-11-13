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Политического консультанта из Британии не пустили в Грузию - РИА Новости, 13.11.2023
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10:40 13.11.2023 (обновлено: 12:51 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/gruziya-1909076974.html
Политического консультанта из Британии не пустили в Грузию
Политического консультанта из Британии не пустили в Грузию - РИА Новости, 13.11.2023
Политического консультанта из Британии не пустили в Грузию
Грузинские пограничники не разрешили въехать в страну британскому политконсультанту Бену Маллету, которого ждали члены оппозиционной партии "Единое национальное РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:40
2023-11-13T12:51
в мире
грузия
великобритания
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — РИА Новости. Грузинские пограничники не разрешили въехать в страну британскому политконсультанту Бену Маллету, которого ждали члены оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил председатель политсилы Леван Хабеишвили. &quot;Нашего консультанта, гражданина Великобритании не пропускают на границу. Мы ожидаем объяснений&quot;, — сказал он журналистам, добавив, что Маллет был в Грузии неделю назад.Маллет оказывает помощь в проведении политических кампаний, имеет обширный опыт консультирования политиков, правительств и компаний. В частности, он работал с британскими премьер-министрами Дэвидом Кэмероном и Борисом Джонсоном. По словам Хабеишвили, британский специалист должен был помочь оппозиционерам "одержать победу над пророссийским правительством". Партия продолжит приглашать других иностранных консультантов для подготовки к парламентским выборам 2024 года, добавил он.
https://ria.ru/20231020/gruziya-1903808866.html
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в мире, грузия, великобритания, единое национальное движение
В мире, Грузия, Великобритания, Единое национальное движение
Политического консультанта из Британии не пустили в Грузию

Хабеишвили: в Грузию не пустили консультанта Маллета, которого ждала оппозиция

© iStock.com / BarashenkovAntonФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© iStock.com / BarashenkovAnton
Флаг Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — РИА Новости. Грузинские пограничники не разрешили въехать в страну британскому политконсультанту Бену Маллету, которого ждали члены оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил председатель политсилы Леван Хабеишвили.
«

"Нашего консультанта, гражданина Великобритании не пропускают на границу. Мы ожидаем объяснений", — сказал он журналистам, добавив, что Маллет был в Грузии неделю назад.

Маллет оказывает помощь в проведении политических кампаний, имеет обширный опыт консультирования политиков, правительств и компаний. В частности, он работал с британскими премьер-министрами Дэвидом Кэмероном и Борисом Джонсоном.
По словам Хабеишвили, британский специалист должен был помочь оппозиционерам "одержать победу над пророссийским правительством". Партия продолжит приглашать других иностранных консультантов для подготовки к парламентским выборам 2024 года, добавил он.
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