https://ria.ru/20231113/goskontrakty-1909102945.html

Шапша предложил применять принцип открытости в госконтрактах

Шапша предложил применять принцип открытости в госконтрактах - РИА Новости, 13.11.2023

Шапша предложил применять принцип открытости в госконтрактах

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил применять принцип открытости при заключении госконтрактов в рамках исполнения национальных проектов,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:19

2023-11-13T12:19

2023-11-13T12:19

калужская область

владислав шапша

калужская область

экономика

калуга

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КАЛУГА, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил применять принцип открытости при заключении госконтрактов в рамках исполнения национальных проектов, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник в Калуге прошло очередное координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов региона. Речь шла о результатах профилактики и противодействия налоговым правонарушениям при реализации национальных проектов. Губернатор напомнил, что Калужская область участвует в 12 национальных проектах. В этом году выполняются 46 региональных проектов. Они направлены на социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни людей. На реализацию этих проектов выделено почти 19,5 миллиарда рублей. "Мы добиваемся эффективного исполнения запланированных мероприятий, следим за обоснованностью бюджетных расходов и пресекаем неправомерное использование средств. Принятые меры позволяют снизить риск несвоевременных и некачественных работ", - отметил глава региона. На совещании отмечалось, в частности, что, по данным полиции, в текущем году выявлено 21 преступление, из которых 18 связаны с реализацией нацпроекта "Демография" и три – с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда". В ходе обсуждения Владислав Шапша поблагодарил сотрудников налоговых и правоохранительных органов области за эффективную работу в сфере профилактики налоговых правонарушений, отметив важность ее дальнейшего продолжения. "Губернатор акцентировал внимание на необходимости включения в конкурсную документацию при заключении государственных контрактов в рамках нацпроектов условия согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными", - говорится в сообщении областного правительства. Министерству конкурентной политики области Владислав Шапша поручил уже при отборе компаний, которые выходят на аукцион, включать данное требование в проект контракта, чтобы застраховать все возможные риски открытым подходом. "Мы заинтересованы в том, чтобы участники были максимально открыты, правила игры были понятными, чтобы у нас было как можно больше гарантий в своевременном и качественном исполнении контрактов", - подчеркнул глава Калужской области.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html

https://ria.ru/20231107/kartofel-1907951067.html

калужская область

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владислав шапша, калужская область, экономика, калуга