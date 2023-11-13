https://ria.ru/20231113/gosizmena-1909220022.html
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене - РИА Новости, 13.11.2023
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Прутченкова по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:52
2023-11-13T18:52
2023-11-13T19:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Прутченкова по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Суд избрал в отношении Прутченкова М.А. меру пресечения в виде заключение под стражу", - сказала собеседница агентства.В инстанции не раскрыли личность гражданина, а также суть предъявленного обвинения из-за грифа секретности в деле.
https://ria.ru/20231110/gosizmena-1908557168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Лефортовский суд арестовал россиянина Прутченкова по делу о госизмене
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Прутченкова по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал в отношении Прутченкова М.А. меру пресечения в виде заключение под стражу", - сказала собеседница агентства.
В инстанции не раскрыли личность гражданина, а также суть предъявленного обвинения из-за грифа секретности в деле.
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