https://ria.ru/20231113/gosizmena-1909220022.html

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене - РИА Новости, 13.11.2023

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Прутченкова по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:52

2023-11-13T18:52

2023-11-13T19:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Прутченкова по статье о госизмене, сообщили РИА Новости в суде."Суд избрал в отношении Прутченкова М.А. меру пресечения в виде заключение под стражу", - сказала собеседница агентства.В инстанции не раскрыли личность гражданина, а также суть предъявленного обвинения из-за грифа секретности в деле.

https://ria.ru/20231110/gosizmena-1908557168.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва