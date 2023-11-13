https://ria.ru/20231113/gorod-sputnika-1909042797.html
Инвесторы заинтересовались возведением города-спутника Владивостока
Инвесторы заинтересовались возведением города-спутника Владивостока - РИА Новости, 13.11.2023
Инвесторы заинтересовались возведением города-спутника Владивостока
Инвесторы интересуются участием в строительстве нового города-спутника Владивостока, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко на сессии "Инвестиционный потенциал... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T05:56
2023-11-13T05:56
2023-11-13T05:57
владивосток
дальний восток
приморский край
олег кожемяко
экономика
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Инвесторы интересуются участием в строительстве нового города-спутника Владивостока, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко на сессии "Инвестиционный потенциал Приморского края" на полях выставки-форума "Россия". По данным правительства Приморья, губернатор на сессии рассказал, что регион с каждым годом становится все привлекательнее для инвесторов. "К нам заходят крупные федеральные компании, которые строят уже по новым правилам. Мы, в свою очередь, переходим на комплексное освоение территорий, обязательно учитывающее социальную инфраструктуру. Сегодня Приморье предлагает возможности для реализации через Минвостокразвития строительство нового города Спутник. И это не какой-то отдаленный проект, который живет на бумаге. Уже идет его реализация, есть заинтересованные инвесторы", – приводятся слова Кожемяко. Он также отметил развитие туристической инфраструктуры региона. Местная природа открывает большие перспективы для потенциальных инвесторов. И если еще два года назад туристы ездили в Приморье в июле и августе, то сейчас все турбазы заполнены в период с мая и до конца октября, рассказал губернатор. Кожемяко также отметил, что инвестиционные проекты в крае получают государственную поддержку. На выставке заместитель главы Минвостокразвития Анатолий Бобраков добавил, что в Приморье реализуется свыше 70% всех новых промышленных и инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, которые пользуются мерами господдержки. "Это более 2 тысяч инвестиционных проектов, и инвесторами уже вложено более 650 миллиардов рублей. На Приморье приходится почти 40% от общего объема плановых капиталовложений в ДФО", – отметил Бобраков. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась на ВДНХ 4 ноября, продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. Кожемяко 11 ноября на выставке открыл День Приморского края, также он провел ряд рабочих встреч. РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.
https://ria.ru/20231108/doroga-1908255000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, дальний восток, приморский край, олег кожемяко, экономика, выставка-форум "россия"
Владивосток, Дальний Восток, Приморский край, Олег Кожемяко, Экономика, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Инвесторы заинтересовались возведением города-спутника Владивостока
Кожемяко: инвесторы интересуются постройкой города-спутника Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Инвесторы интересуются участием в строительстве нового города-спутника Владивостока, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко на сессии "Инвестиционный потенциал Приморского края" на полях выставки-форума "Россия".
По данным правительства Приморья, губернатор на сессии рассказал, что регион с каждым годом становится все привлекательнее для инвесторов.
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"К нам заходят крупные федеральные компании, которые строят уже по новым правилам. Мы, в свою очередь, переходим на комплексное освоение территорий, обязательно учитывающее социальную инфраструктуру. Сегодня Приморье предлагает возможности для реализации через Минвостокразвития строительство нового города Спутник. И это не какой-то отдаленный проект, который живет на бумаге. Уже идет его реализация, есть заинтересованные инвесторы", – приводятся слова Кожемяко.
Он также отметил развитие туристической инфраструктуры региона. Местная природа открывает большие перспективы для потенциальных инвесторов. И если еще два года назад туристы ездили в Приморье в июле и августе, то сейчас все турбазы заполнены в период с мая и до конца октября, рассказал губернатор.
Кожемяко также отметил, что инвестиционные проекты в крае получают государственную поддержку. На выставке заместитель главы Минвостокразвития Анатолий Бобраков добавил, что в Приморье реализуется свыше 70% всех новых промышленных и инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке
, которые пользуются мерами господдержки.
"Это более 2 тысяч инвестиционных проектов, и инвесторами уже вложено более 650 миллиардов рублей. На Приморье приходится почти 40% от общего объема плановых капиталовложений в ДФО", – отметил Бобраков.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась на ВДНХ 4 ноября, продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. Кожемяко 11 ноября на выставке открыл День Приморского края
, также он провел ряд рабочих встреч.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.
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