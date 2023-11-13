https://ria.ru/20231113/gazoprovody-1909107920.html

В Кремле призвали назвать имена виновных в теракте на "Северных потоках"

В Кремле призвали назвать имена виновных в теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 13.11.2023

В Кремле призвали назвать имена виновных в теракте на "Северных потоках"

Расследование теракта на Северных потоках надо не заматывать, а опубликовать результаты, назвать имена всех виновных, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:36

2023-11-13T12:36

2023-11-13T12:36

в мире

россия

дмитрий песков

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расследование теракта на Северных потоках надо не заматывать, а опубликовать результаты, назвать имена всех виновных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В субботу Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". Издание отмечало со ссылкой на источники, что полковник действовал не один и не занимался планированием операции. "Мы очень внимательно с ними (расследованиями и публикациями о диверсии на "Северных потоках" - ред.) ознакомимся. Но в любом случае это повод для тех, кто ведет расследование, все-таки учитывать это и не заматывать эту тему", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что нужно стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования теракта на Северных потоках, назвать виновных, исполнителей и тех, "кто участвовал в координации, тех, кто заказывал". "Все эти имена должны быть названы", - подытожил он.

https://ria.ru/20230925/pravda-1898322825.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"