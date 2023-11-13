https://ria.ru/20231113/gazoprovody-1909107920.html
В Кремле призвали назвать имена виновных в теракте на "Северных потоках"
В Кремле призвали назвать имена виновных в теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 13.11.2023
В Кремле призвали назвать имена виновных в теракте на "Северных потоках"
Расследование теракта на Северных потоках надо не заматывать, а опубликовать результаты, назвать имена всех виновных, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:36
2023-11-13T12:36
2023-11-13T12:36
в мире
россия
дмитрий песков
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расследование теракта на Северных потоках надо не заматывать, а опубликовать результаты, назвать имена всех виновных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В субботу Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". Издание отмечало со ссылкой на источники, что полковник действовал не один и не занимался планированием операции. "Мы очень внимательно с ними (расследованиями и публикациями о диверсии на "Северных потоках" - ред.) ознакомимся. Но в любом случае это повод для тех, кто ведет расследование, все-таки учитывать это и не заматывать эту тему", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что нужно стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования теракта на Северных потоках, назвать виновных, исполнителей и тех, "кто участвовал в координации, тех, кто заказывал". "Все эти имена должны быть названы", - подытожил он.
https://ria.ru/20230925/pravda-1898322825.html
https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
В Кремле призвали назвать имена виновных в теракте на "Северных потоках"
Песков: следствие по "Северным потокам" надо не заматывать, а назвать виновных
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расследование теракта на Северных потоках надо не заматывать, а опубликовать результаты, назвать имена всех виновных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В субботу Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". Издание отмечало со ссылкой на источники, что полковник действовал не один и не занимался планированием операции.
"Заметают под ковер". Правда о взрыве "Северных потоков" неудобна Западу
"Мы очень внимательно с ними (расследованиями и публикациями о диверсии на "Северных потоках" - ред.) ознакомимся. Но в любом случае это повод для тех, кто ведет расследование, все-таки учитывать это и не заматывать эту тему", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что нужно стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования теракта на Северных потоках, назвать виновных, исполнителей и тех, "кто участвовал в координации, тех, кто заказывал".
"Все эти имена должны быть названы", - подытожил он.
Скрытые детали. К чему привели расследования теракта на "Северных потоках"