https://ria.ru/20231113/gaza-1909232921.html

Число жертв израильских ударов превысило 11 тысяч, заявили в Газе

Число жертв израильских ударов превысило 11 тысяч, заявили в Газе - РИА Новости, 13.11.2023

Число жертв израильских ударов превысило 11 тысяч, заявили в Газе

Число жертв в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 11 240, сообщил офис властей анклава. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:55

2023-11-13T19:55

2023-11-13T20:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

ссср

оон

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ТУНИС, 13 ноя — РИА Новости. Число жертв в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 11 240, сообщил офис властей анклава."Число жертв жителей сектора Газа из-за израильских ударов выросло до 11 240, среди них 4630 детей. Количество раненых достигло 29 тысяч, свыше 70 процентов среди них — дети, — говорится в публикации.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после обострения конфликта с ХАМАС неоднократно наносила удары по гражданской инфраструктуре в секторе Газа. В конце прошлой недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 7 октября на палестинских территориях зарегистрировали по меньшей мере 245 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 118 — в Газе.Кроме того, органы внутренних дел Газы 31 октября сообщили, что не менее 400 человек погибли или получили ранения в результате авиаударов по лагерю беженцев Джебалия. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по объекту при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.После эскалации конфликта в Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908878769.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

палестина

израиль

восточный иерусалим

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, ссср, оон