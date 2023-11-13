https://ria.ru/20231113/gaza-1909176801.html

Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД

Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД - РИА Новости, 13.11.2023

Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД

Эвакуационные мероприятия продолжатся до полного вывоза всех россиян, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:16

2023-11-13T16:16

2023-11-13T16:31

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Эвакуационные мероприятия продолжатся до полного вывоза всех россиян, заявило министерство иностранных дел России."Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения", - добавило министерство.

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире