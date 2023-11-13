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Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД - РИА Новости, 13.11.2023
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16:16 13.11.2023 (обновлено: 16:31 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/gaza-1909176801.html
Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД
Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД - РИА Новости, 13.11.2023
Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД
Эвакуационные мероприятия продолжатся до полного вывоза всех россиян, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:16
2023-11-13T16:31
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Эвакуационные мероприятия продолжатся до полного вывоза всех россиян, заявило министерство иностранных дел России."Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения", - добавило министерство.
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД

МИД: эвакуация россиян из Газы продолжится во взаимодействии со всеми сторонами

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Эвакуационные мероприятия продолжатся до полного вывоза всех россиян, заявило министерство иностранных дел России.
"Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения", - добавило министерство.
 
РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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