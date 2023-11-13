https://ria.ru/20231113/gaza-1909176801.html
Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД
Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД - РИА Новости, 13.11.2023
Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД
Эвакуационные мероприятия продолжатся до полного вывоза всех россиян, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:16
2023-11-13T16:16
2023-11-13T16:31
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907977245_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_9d2546d01d88d2e7000f990da3540d5c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Эвакуационные мероприятия продолжатся до полного вывоза всех россиян, заявило министерство иностранных дел России."Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения", - добавило министерство.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907977245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6a9d8e1ee83223a913882f2685975cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД
МИД: эвакуация россиян из Газы продолжится во взаимодействии со всеми сторонами