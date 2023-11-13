https://ria.ru/20231113/gaza-1909109606.html

В Газе назвали число пациентов Аш-Шифы, погибших без электричества

В Газе назвали число пациентов Аш-Шифы, погибших без электричества - РИА Новости, 13.11.2023

В Газе назвали число пациентов Аш-Шифы, погибших без электричества

Заместитель министра здравоохранения в Газе Юсеф Абу Риш заявил в интервью агентству Франс Пресс, что в крупнейшей больнице Газы Аш-Шифа погибли шесть... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:43

2023-11-13T12:43

2023-11-13T12:44

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сектор газа

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения в Газе Юсеф Абу Риш заявил в интервью агентству Франс Пресс, что в крупнейшей больнице Газы Аш-Шифа погибли шесть недоношенных младенцев и девять других пациентов из-за отсутствия электричества, необходимого для поддержания их жизнедеятельности. Ранее в понедельник старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова эвакуировать из больницы Аш-Шифа в Газе новорожденных детей. "Заместитель министра здравоохранения правительства ХАМАС Юсеф Абу Риш сообщил, что в больнице (Аш-Шифа - ред.), крупнейшей в секторе Газа, умерли шесть недоношенных детей, а также девять других пациентов в отделении интенсивной терапии из-за отсутствия электричества", - заявил Абу Риш в интервью. Абу Риш также сообщил агентству, что все больницы на севере Газы не работают. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа