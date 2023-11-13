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В Израиле заявили о готовности вывезти новорожденных из больницы Аш-Шифа - РИА Новости, 13.11.2023
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12:03 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/gaza-1909097559.html
В Израиле заявили о готовности вывезти новорожденных из больницы Аш-Шифа
В Израиле заявили о готовности вывезти новорожденных из больницы Аш-Шифа - РИА Новости, 13.11.2023
В Израиле заявили о готовности вывезти новорожденных из больницы Аш-Шифа
Старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил в интервью телеканалу Sky News, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:03
2023-11-13T12:03
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил в интервью телеканалу Sky News, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова эвакуировать из больницы Аш-Шифа в Газе новорожденных детей. "Мы не заинтересованы в том, чтобы этим детям был причинен какой-либо вред... Мы также готовы переселить их, мы сказали, что предоставим и поможем машинам скорой помощи перевезти их в более безопасное место", - заявил Регев.Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число скончавшихся пациентов больницы Аш-Шифа в Газе, оставшейся без электричества и воды, значительно выросло, боевые действия вокруг больницы еще больше усугубили ситуацию.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили о готовности вывезти новорожденных из больницы Аш-Шифа

Советник Нетаньяху Регев: ЦАХАЛ готов вывезти из больницы в Газе новорожденных

© AP Photo / Ariel SchalitВоенная техника израильской армии на границе с сектором Газа
Военная техника израильской армии на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Военная техника израильской армии на границе с сектором Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил в интервью телеканалу Sky News, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова эвакуировать из больницы Аш-Шифа в Газе новорожденных детей.
"Мы не заинтересованы в том, чтобы этим детям был причинен какой-либо вред... Мы также готовы переселить их, мы сказали, что предоставим и поможем машинам скорой помощи перевезти их в более безопасное место", - заявил Регев.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число скончавшихся пациентов больницы Аш-Шифа в Газе, оставшейся без электричества и воды, значительно выросло, боевые действия вокруг больницы еще больше усугубили ситуацию.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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