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Еврокомиссар назвал ситуацию в Газе катастрофической - РИА Новости, 13.11.2023
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11:15 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/gaza-1909085351.html
Еврокомиссар назвал ситуацию в Газе катастрофической
Еврокомиссар назвал ситуацию в Газе катастрофической - РИА Новости, 13.11.2023
Еврокомиссар назвал ситуацию в Газе катастрофической
Еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич заявил, что ситуация в секторе Газа "катастрофическая" и становится только хуже, для ее улучшения необходима... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:15
2023-11-13T11:15
в мире
израиль
евросоюз
палестина
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич заявил, что ситуация в секторе Газа "катастрофическая" и становится только хуже, для ее улучшения необходима доставка "гораздо большего" количества гуманитарной помощи, а также ее распределение по всей Газе посредством гуманитарных пауз. Ленарчич примет в понедельник участие в заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. "Ситуация в секторе Газа катастрофическая и становится только хуже. Для улучшения ситуации нужно многое сделать: во-первых, необходимо впускать в сектор гораздо больше грузовиков с гуманитарной помощью, во-вторых, эта помощь затем должна быть распределена по всему сектору Газа, где в ней нуждаются, а для этого срочно надо определить и соблюдать гуманитарные паузы. Третье: необходимо доставить в сектор топливо – больше половины больниц прекратили работу из-за его нехватки", - сказал он журналистам перед началом встречи. Еврокомиссар также выразил надежду, что министры 27 стран ЕС смогут прийти к взаимопониманию по всем указанным проблемам для Газы. Ленарчич подчеркнул, что гуманитарные паузы "необходимо объявить как можно скорее", определить их временные промежутки, "достаточные для доставки и распределения помощи". "Сейчас ситуация далека от таких пауз", - констатировал член Еврокомиссии. Он также указал, что в ЕС будут поддерживать любую возможность по доставке гумпомощи в Газу, включая морские коридоры. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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израиль
палестина
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в мире, израиль, евросоюз, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Евросоюз, Палестина, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Еврокомиссар назвал ситуацию в Газе катастрофической

Еврокомиссар Линарчич: ситуация в Газе катастрофическая и становится только хуже

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSПоследствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич заявил, что ситуация в секторе Газа "катастрофическая" и становится только хуже, для ее улучшения необходима доставка "гораздо большего" количества гуманитарной помощи, а также ее распределение по всей Газе посредством гуманитарных пауз.
Ленарчич примет в понедельник участие в заседании глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
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Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
"Ситуация в секторе Газа катастрофическая и становится только хуже. Для улучшения ситуации нужно многое сделать: во-первых, необходимо впускать в сектор гораздо больше грузовиков с гуманитарной помощью, во-вторых, эта помощь затем должна быть распределена по всему сектору Газа, где в ней нуждаются, а для этого срочно надо определить и соблюдать гуманитарные паузы. Третье: необходимо доставить в сектор топливо – больше половины больниц прекратили работу из-за его нехватки", - сказал он журналистам перед началом встречи. Еврокомиссар также выразил надежду, что министры 27 стран ЕС смогут прийти к взаимопониманию по всем указанным проблемам для Газы.
Ленарчич подчеркнул, что гуманитарные паузы "необходимо объявить как можно скорее", определить их временные промежутки, "достаточные для доставки и распределения помощи". "Сейчас ситуация далека от таких пауз", - констатировал член Еврокомиссии. Он также указал, что в ЕС будут поддерживать любую возможность по доставке гумпомощи в Газу, включая морские коридоры.
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12 ноября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
 
В миреИзраильЕвросоюзПалестинаСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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