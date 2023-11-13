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Полянский назвал главное условие урегулирования кризиса в секторе Газа - РИА Новости, 13.11.2023
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08:39 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/gaza-1909053157.html
Полянский назвал главное условие урегулирования кризиса в секторе Газа
Полянский назвал главное условие урегулирования кризиса в секторе Газа - РИА Новости, 13.11.2023
Полянский назвал главное условие урегулирования кризиса в секторе Газа
Россия считает необходимым международное сотрудничество для любых шагов по урегулированию кризиса в секторе Газа, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:39
2023-11-13T08:39
в мире
россия
дмитрий полянский
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Россия считает необходимым международное сотрудничество для любых шагов по урегулированию кризиса в секторе Газа, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы считаем, что сотрудничество международного сообщества в любом случае необходимо для любых шагов в рамках палестино-израильского урегулирования", – сказал Полянский. Он отметил, что дорожная карта урегулирования ясна – два государства, живущие в мире друг с другом в границах 1967 года: это единственный способ избежать дальнейших проблем.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, россия, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полянский назвал главное условие урегулирования кризиса в секторе Газа

Полянский: для урегулирования кризиса в Газе нужна международная кооперация

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Россия считает необходимым международное сотрудничество для любых шагов по урегулированию кризиса в секторе Газа, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Мы считаем, что сотрудничество международного сообщества в любом случае необходимо для любых шагов в рамках палестино-израильского урегулирования", – сказал Полянский.
Он отметил, что дорожная карта урегулирования ясна – два государства, живущие в мире друг с другом в границах 1967 года: это единственный способ избежать дальнейших проблем.
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В миреРоссияДмитрий ПолянскийООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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