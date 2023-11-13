https://ria.ru/20231113/gaza-1909053157.html

Полянский назвал главное условие урегулирования кризиса в секторе Газа

Полянский назвал главное условие урегулирования кризиса в секторе Газа - РИА Новости, 13.11.2023

Полянский назвал главное условие урегулирования кризиса в секторе Газа

Россия считает необходимым международное сотрудничество для любых шагов по урегулированию кризиса в секторе Газа, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:39

2023-11-13T08:39

2023-11-13T08:39

в мире

россия

дмитрий полянский

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Россия считает необходимым международное сотрудничество для любых шагов по урегулированию кризиса в секторе Газа, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы считаем, что сотрудничество международного сообщества в любом случае необходимо для любых шагов в рамках палестино-израильского урегулирования", – сказал Полянский. Он отметил, что дорожная карта урегулирования ясна – два государства, живущие в мире друг с другом в границах 1967 года: это единственный способ избежать дальнейших проблем.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, россия, дмитрий полянский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году