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Молдавия продолжит диалог с "Газпромом" на основе своего аудита долгов - РИА Новости, 13.11.2023
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21:21 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/gas-1909246905.html
Молдавия продолжит диалог с "Газпромом" на основе своего аудита долгов
Молдавия продолжит диалог с "Газпромом" на основе своего аудита долгов - РИА Новости, 13.11.2023
Молдавия продолжит диалог с "Газпромом" на основе своего аудита долгов
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что отчет об аудите долгов перед "Газпромом" остается действующим, и правительство будет основываться на его РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:21
2023-11-13T21:21
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что отчет об аудите долгов перед "Газпромом" остается действующим, и правительство будет основываться на его выводах в дальнейших дискуссиях с российским концерном. Ранее в "Газпроме" сообщили, что наблюдательный совет "Молдовагаза" не согласовал опубликованный минэнергетики Молдавии отчет аудита исторической задолженности за российский газ, что этот отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности, а его результаты никак не могут влиять на размер и обоснованность долга, сообщил "Газпром". "Для нас он (отчет – ред.) остается действующим, и правительство будет основываться на выводах отчета в дальнейших дискуссиях с "Газпромом". Отмечу, что на заседании голосовали по вопросу отчета об аудите долга, но не было рассмотрено и предложение правительства по решению ситуации с долгом "Молдовагаз" перед мажоритарным акционером. Таким образом мы снова предложим изучить формулу решения проблемы долга, представленную нами, или будем ждать альтернативных предложений от "Газпрома", - написал Парликов на своей странице в соцсети. Он добавил, что власти постараются прояснить ряд аспектов, упомянутых в отчете, по которым аудиторы не смогли вынести решение по существу из-за отсутствия документов у "Молдовагаза", особенно в отношении долга, образовавшегося до 2003 года. Парликов уточнил, что речь идет о вкладе республики в формирование АО "Молдовагаз", правильности оценки активов и включении их в социальный капитал компании. "Точно так же мы заинтересованы в правильности отражения в учете "Молдовагаза" векселей, выпущенных правительством в счет погашения задолженности перед "Газпромом", особенно распределения долга между левым и правым берегом", - отметил министр. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html
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молдавия, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Газпром, Молдовагаз, В мире
Молдавия продолжит диалог с "Газпромом" на основе своего аудита долгов

Минэнерго: Молдавия продолжит диалог с "Газпромом" на основе своего аудита долга

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что отчет об аудите долгов перед "Газпромом" остается действующим, и правительство будет основываться на его выводах в дальнейших дискуссиях с российским концерном.
Ранее в "Газпроме" сообщили, что наблюдательный совет "Молдовагаза" не согласовал опубликованный минэнергетики Молдавии отчет аудита исторической задолженности за российский газ, что этот отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности, а его результаты никак не могут влиять на размер и обоснованность долга, сообщил "Газпром".
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"Для нас он (отчет – ред.) остается действующим, и правительство будет основываться на выводах отчета в дальнейших дискуссиях с "Газпромом". Отмечу, что на заседании голосовали по вопросу отчета об аудите долга, но не было рассмотрено и предложение правительства по решению ситуации с долгом "Молдовагаз" перед мажоритарным акционером. Таким образом мы снова предложим изучить формулу решения проблемы долга, представленную нами, или будем ждать альтернативных предложений от "Газпрома", - написал Парликов на своей странице в соцсети.
Он добавил, что власти постараются прояснить ряд аспектов, упомянутых в отчете, по которым аудиторы не смогли вынести решение по существу из-за отсутствия документов у "Молдовагаза", особенно в отношении долга, образовавшегося до 2003 года. Парликов уточнил, что речь идет о вкладе республики в формирование АО "Молдовагаз", правильности оценки активов и включении их в социальный капитал компании.
"Точно так же мы заинтересованы в правильности отражения в учете "Молдовагаза" векселей, выпущенных правительством в счет погашения задолженности перед "Газпромом", особенно распределения долга между левым и правым берегом", - отметил министр.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.
"Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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