https://ria.ru/20231113/finlyandiya-1909201417.html

В Финляндии назвали гражданство беженцев, прибывших из России без виз

В Финляндии назвали гражданство беженцев, прибывших из России без виз - РИА Новости, 13.11.2023

В Финляндии назвали гражданство беженцев, прибывших из России без виз

Граждане Ирака, Сирии, Турции и Сомали прибыли в понедельник без виз из России на пункты пропуска юго-восточной Финляндии и запросили убежище, всего к полудню... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:56

2023-11-13T17:56

2023-11-13T17:56

в мире

финляндия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_d4eb7fd76868e867c2ec2e1e7bd65d2d.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя - РИА Новости. Граждане Ирака, Сирии, Турции и Сомали прибыли в понедельник без виз из России на пункты пропуска юго-восточной Финляндии и запросили убежище, всего к полудню 21 человек, сообщил агентству STT заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. За всю прошедшую неделю таких лиц прибыло 34 человека. "К полудню понедельника 21 проситель убежища, чьи документы были не в порядке, прибыл на пограничные пункты юго-восточной Финляндии <…> среди просителей убежища были представители нескольких национальностей, в том числе иракцы, сирийцы, турки и сомалийцы", - сообщает агентство со ссылкой на слова Луккари. Ранее Россия не разрешала лицам с отсутствующими документами и визами пересекать границу, но с августа действия РФ изменились по неизвестной в Финляндии причине, указывает агентство. Всего, по данным на 12 ноября, с августа в Финляндию из России прибыло 110 просителей убежища из третьих стран. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на старых велосипедах и автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.

https://ria.ru/20231113/tamozhnya-1909148640.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, россия