В Финляндии назвали гражданство беженцев, прибывших из России без виз
Финская таможня: из РФ без виз прибыли граждане Ирака, Сирии, Турции и Сомали
КПП на финско-российской границе в Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя - РИА Новости. Граждане Ирака, Сирии, Турции и Сомали прибыли в понедельник без виз из России на пункты пропуска юго-восточной Финляндии и запросили убежище, всего к полудню 21 человек, сообщил агентству STT заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
За всю прошедшую неделю таких лиц прибыло 34 человека.
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"К полудню понедельника 21 проситель убежища, чьи документы были не в порядке, прибыл на пограничные пункты юго-восточной Финляндии <…> среди просителей убежища были представители нескольких национальностей, в том числе иракцы, сирийцы, турки и сомалийцы", - сообщает агентство со ссылкой на слова Луккари.
Ранее Россия не разрешала лицам с отсутствующими документами и визами пересекать границу, но с августа действия РФ изменились по неизвестной в Финляндии причине, указывает агентство.
Всего, по данным на 12 ноября, с августа в Финляндию из России прибыло 110 просителей убежища из третьих стран.
Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на старых велосипедах и автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.