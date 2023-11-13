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В Финляндии назвали гражданство беженцев, прибывших из России без виз - РИА Новости, 13.11.2023
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17:56 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/finlyandiya-1909201417.html
В Финляндии назвали гражданство беженцев, прибывших из России без виз
В Финляндии назвали гражданство беженцев, прибывших из России без виз - РИА Новости, 13.11.2023
В Финляндии назвали гражданство беженцев, прибывших из России без виз
Граждане Ирака, Сирии, Турции и Сомали прибыли в понедельник без виз из России на пункты пропуска юго-восточной Финляндии и запросили убежище, всего к полудню... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:56
2023-11-13T17:56
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя - РИА Новости. Граждане Ирака, Сирии, Турции и Сомали прибыли в понедельник без виз из России на пункты пропуска юго-восточной Финляндии и запросили убежище, всего к полудню 21 человек, сообщил агентству STT заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. За всю прошедшую неделю таких лиц прибыло 34 человека. "К полудню понедельника 21 проситель убежища, чьи документы были не в порядке, прибыл на пограничные пункты юго-восточной Финляндии &lt;…&gt; среди просителей убежища были представители нескольких национальностей, в том числе иракцы, сирийцы, турки и сомалийцы", - сообщает агентство со ссылкой на слова Луккари. Ранее Россия не разрешала лицам с отсутствующими документами и визами пересекать границу, но с августа действия РФ изменились по неизвестной в Финляндии причине, указывает агентство. Всего, по данным на 12 ноября, с августа в Финляндию из России прибыло 110 просителей убежища из третьих стран. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на старых велосипедах и автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.
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в мире, финляндия, россия
В мире, Финляндия, Россия
В Финляндии назвали гражданство беженцев, прибывших из России без виз

Финская таможня: из РФ без виз прибыли граждане Ирака, Сирии, Турции и Сомали

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКПП на финско-российской границе в Финляндии
КПП на финско-российской границе в Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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КПП на финско-российской границе в Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя - РИА Новости. Граждане Ирака, Сирии, Турции и Сомали прибыли в понедельник без виз из России на пункты пропуска юго-восточной Финляндии и запросили убежище, всего к полудню 21 человек, сообщил агентству STT заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.
За всю прошедшую неделю таких лиц прибыло 34 человека.
«
"К полудню понедельника 21 проситель убежища, чьи документы были не в порядке, прибыл на пограничные пункты юго-восточной Финляндии <…> среди просителей убежища были представители нескольких национальностей, в том числе иракцы, сирийцы, турки и сомалийцы", - сообщает агентство со ссылкой на слова Луккари.
Ранее Россия не разрешала лицам с отсутствующими документами и визами пересекать границу, но с августа действия РФ изменились по неизвестной в Финляндии причине, указывает агентство.
Всего, по данным на 12 ноября, с августа в Финляндию из России прибыло 110 просителей убежища из третьих стран.
Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на старых велосипедах и автомобилях прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии. Всего в тот период прибыли более одной тысячи человек.
КПП - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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