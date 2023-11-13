https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909259480.html

США заявили о готовности Израиля открыть пути эвакуации из больниц в Газе

США заявили о готовности Израиля открыть пути эвакуации из больниц в Газе - РИА Новости, 13.11.2023

США заявили о готовности Израиля открыть пути эвакуации из больниц в Газе

США получили заверения Израиля в готовности поставлять топливо в больницы сектора Газа и открыть пути эвакуации оттуда, сообщил советник американского... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T23:28

2023-11-13T23:28

2023-11-13T23:28

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США получили заверения Израиля в готовности поставлять топливо в больницы сектора Газа и открыть пути эвакуации оттуда, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. На брифинге в Белом доме он повторил, что США считают необходимым оградить от боевых действий медицинские учреждения, некоторые из которых блокированы израильскими войсками и находятся в эпицентре столкновений. "Израильское правительство сообщило нам, что оно готово предоставлять топливо больницам с тем, чтобы они продолжали работать", - сказал Салливан. Израильтяне, по его словам, не смогли связаться с "людьми, управляющими больницами", и США работают над этим. Салливан сообщил, что в понедельник израильское правительство заверило американскую администрацию в том, что для "людей, покидающих больницы, открыты и останутся открыты эвакуационные маршруты". Израильтяне утверждают, что правящее в секторе Газа движение ХАМАС размещает военную инфраструктуру в больницах сектора Газа, включая крупнейшую клинику "Аш-Шифа".

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

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в мире, сша, израиль, джейк салливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году