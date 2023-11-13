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Врачи больницы "Аш-Шифа" на севере Газы отказались эвакуироваться - РИА Новости, 13.11.2023
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19:08 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909224219.html
Врачи больницы "Аш-Шифа" на севере Газы отказались эвакуироваться
Врачи больницы "Аш-Шифа" на севере Газы отказались эвакуироваться - РИА Новости, 13.11.2023
Врачи больницы "Аш-Шифа" на севере Газы отказались эвакуироваться
Врачи больницы "Аш-Шифа" на севере Газы отказались эвакуироваться, как требует Израиль, из-за опасений смерти около 700 пациентов, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:08
2023-11-13T19:08
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
восточный иерусалим
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Врачи больницы "Аш-Шифа" на севере Газы отказались эвакуироваться, как требует Израиль, из-за опасений смерти около 700 пациентов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на медиков. "Проблема не во врачах, а в пациентах. И если их оставить, они умрут, а если их перевезти, они умрут по дороге, в этом проблема, мы говорим о 700 пациентах", - сообщил телеканалу CNN один из врачей больницы. Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на местные источники передавало, что больница "аш-Шифа" в секторе Газа была полностью отключена от электроснабжения, израильские ВС ведут массированный обстрел окрестностей больницы. CNN со ссылкой на директора больницы сообщал, что, помимо 1,5 тысячи пациентов и сотрудников, в ней укрываются около 7 тысяч человек. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, восточный иерусалим
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Восточный Иерусалим
Врачи больницы "Аш-Шифа" на севере Газы отказались эвакуироваться

CNN: врачи больницы "Аш-Шифа" в Газе отказались от эвакуации из-за пациентов

© AP Photo / Abed KhaledРаненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Врачи больницы "Аш-Шифа" на севере Газы отказались эвакуироваться, как требует Израиль, из-за опасений смерти около 700 пациентов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на медиков.
"Проблема не во врачах, а в пациентах. И если их оставить, они умрут, а если их перевезти, они умрут по дороге, в этом проблема, мы говорим о 700 пациентах", - сообщил телеканалу CNN один из врачей больницы.
Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на местные источники передавало, что больница "аш-Шифа" в секторе Газа была полностью отключена от электроснабжения, израильские ВС ведут массированный обстрел окрестностей больницы.
CNN со ссылкой на директора больницы сообщал, что, помимо 1,5 тысячи пациентов и сотрудников, в ней укрываются около 7 тысяч человек.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНВосточный Иерусалим
 
 
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