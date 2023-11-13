https://ria.ru/20231113/es-1909062456.html

СМИ: ЕС пришлось оправдываться за своевольные высказывания Борреля по Газе

СМИ: ЕС пришлось оправдываться за своевольные высказывания Борреля по Газе - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: ЕС пришлось оправдываться за своевольные высказывания Борреля по Газе

Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за своевольные высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о наличии базового консенсуса среди... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T09:31

2023-11-13T09:31

2023-11-13T09:31

в мире

жозеп боррель

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за своевольные высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о наличии базового консенсуса среди лидеров ЕС по гуманитарной паузе в секторе Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на трех анонимных дипломатов. Издание отмечает, что в октябре Боррель заявил, что среди министров существует базовый консенсус о необходимости гуманитарной паузы в Газе, но для достижения согласия по формулировке потребовалось еще четыре дня переговоров на высоком уровне. В результате генсеку Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино пришлось объясняться перед представителями ЕС из-за того, что Боррель раньше времени объявил о наличии консенсуса. "Один из ... дипломатов ЕС охарактеризовал вмешательство Саннино как "способ извиниться" за высказывания Борреля, в то время как два других дипломата восприняли это скорее как объяснение, чем как полное извинение", - пишет издание. По мнению газеты, Боррель "действительно очень разозлил некоторых дипломатов ЕС" своими высказываниями, которые идут вразрез официальной позиции ЕС по конфликту в Газе. Однако за них он подвергается куда меньшей критике, чем его высокопоставленные коллеги. "Это Боррель... Это не первый и не последний раз", - заявил изданию анонимный европейский чиновник, объясняя, почему в ЕС порой закрывают глаза на заявления главы дипломатии. Ранее Politico, анализируя череду дипломатических ошибок, совершенных Боррелем за четыре года пребывания на должности, назвала его "высоким представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей".

https://ria.ru/20231106/es-1907705614.html

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

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в мире, жозеп боррель, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году