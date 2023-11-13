Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС пришлось оправдываться за своевольные высказывания Борреля по Газе - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/es-1909062456.html
СМИ: ЕС пришлось оправдываться за своевольные высказывания Борреля по Газе
СМИ: ЕС пришлось оправдываться за своевольные высказывания Борреля по Газе - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: ЕС пришлось оправдываться за своевольные высказывания Борреля по Газе
Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за своевольные высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о наличии базового консенсуса среди... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:31
2023-11-13T09:31
в мире
жозеп боррель
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_03ce4b6735bc5e661a9809428f99bb11.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за своевольные высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о наличии базового консенсуса среди лидеров ЕС по гуманитарной паузе в секторе Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на трех анонимных дипломатов. Издание отмечает, что в октябре Боррель заявил, что среди министров существует базовый консенсус о необходимости гуманитарной паузы в Газе, но для достижения согласия по формулировке потребовалось еще четыре дня переговоров на высоком уровне. В результате генсеку Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино пришлось объясняться перед представителями ЕС из-за того, что Боррель раньше времени объявил о наличии консенсуса. "Один из ... дипломатов ЕС охарактеризовал вмешательство Саннино как "способ извиниться" за высказывания Борреля, в то время как два других дипломата восприняли это скорее как объяснение, чем как полное извинение", - пишет издание. По мнению газеты, Боррель "действительно очень разозлил некоторых дипломатов ЕС" своими высказываниями, которые идут вразрез официальной позиции ЕС по конфликту в Газе. Однако за них он подвергается куда меньшей критике, чем его высокопоставленные коллеги. "Это Боррель... Это не первый и не последний раз", - заявил изданию анонимный европейский чиновник, объясняя, почему в ЕС порой закрывают глаза на заявления главы дипломатии. Ранее Politico, анализируя череду дипломатических ошибок, совершенных Боррелем за четыре года пребывания на должности, назвала его "высоким представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей".
https://ria.ru/20231106/es-1907705614.html
https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_789d1922b53b344f48819a57e5d749d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жозеп боррель, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: ЕС пришлось оправдываться за своевольные высказывания Борреля по Газе

Politico: дипломаты ЕС оправдываются за своевольные высказывания Борреля

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за своевольные высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о наличии базового консенсуса среди лидеров ЕС по гуманитарной паузе в секторе Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на трех анонимных дипломатов.
Издание отмечает, что в октябре Боррель заявил, что среди министров существует базовый консенсус о необходимости гуманитарной паузы в Газе, но для достижения согласия по формулировке потребовалось еще четыре дня переговоров на высоком уровне. В результате генсеку Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино пришлось объясняться перед представителями ЕС из-за того, что Боррель раньше времени объявил о наличии консенсуса.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Боррель призвал дипломатов ЕС бороться с риторикой о двойных стандартах
6 ноября, 13:41
«
"Один из ... дипломатов ЕС охарактеризовал вмешательство Саннино как "способ извиниться" за высказывания Борреля, в то время как два других дипломата восприняли это скорее как объяснение, чем как полное извинение", - пишет издание.
По мнению газеты, Боррель "действительно очень разозлил некоторых дипломатов ЕС" своими высказываниями, которые идут вразрез официальной позиции ЕС по конфликту в Газе. Однако за них он подвергается куда меньшей критике, чем его высокопоставленные коллеги.
"Это Боррель... Это не первый и не последний раз", - заявил изданию анонимный европейский чиновник, объясняя, почему в ЕС порой закрывают глаза на заявления главы дипломатии.
Ранее Politico, анализируя череду дипломатических ошибок, совершенных Боррелем за четыре года пребывания на должности, назвала его "высоким представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей".
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Европа "готовится к земле"
Вчера, 08:00
 
В миреЖозеп БоррельЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала