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"Росатом" предложил построить на Урале и в Сибири атомные энергокомплексы - РИА Новости, 13.11.2023
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03:48 13.11.2023 (обновлено: 05:42 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/energokompleksy-1909037802.html
"Росатом" предложил построить на Урале и в Сибири атомные энергокомплексы
"Росатом" предложил построить на Урале и в Сибири атомные энергокомплексы - РИА Новости, 13.11.2023
"Росатом" предложил построить на Урале и в Сибири атомные энергокомплексы
"Росатом" с целью нарастить долю атомной генерации в России предлагает построить на Урале и в Сибири по два промышленно-энергетических комплекса с реакторами... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T03:48
2023-11-13T05:42
россия
дальний восток
северск
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
росэнергоатом
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Росатом" с целью нарастить долю атомной генерации в России предлагает построить на Урале и в Сибири по два промышленно-энергетических комплекса с реакторами большой мощности на быстрых нейтронах и замыканием ядерного топливного цикла, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Он ранее выступил на так называемом дне информирования российской атомной отрасли. Мероприятие прошло в павильоне "Атом" на ВДНХ в Москве. Лихачев в числе прочего рассказал, что "Росатом" намерен сделать для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о повышении в 2040-х годах доли атомной генерации в общем энергобалансе России до 25% с нынешних 20%. "Масштаб работ на ближайшую десятилетку, до 2035 года, хорошо себе представляем: надо построить 17 энергоблоков. Это не только ВВЭР-1200, но и блоки средней и малой мощности, а также промышленные реакторы на быстрых нейтронах", - сказал Лихачев, слова которого приводит журнал "Энергичные люди" (официальное издание электроэнергетического дивизиона "Росатома" концерна "Росэнергоатом"). "Росатом" подготовил и направил свои предложения в проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, сообщил Лихачев. "Планируем нарастить атомную генерацию на Урале и пойти дальше, в Сибирь и на Дальний Восток, туда, где прогнозируется наибольший рост потребления. На Урале предлагаем построить два промышленно-энергетических комплекса с реакторами большой мощности на быстрых нейтронах и замыканием ядерного топливного цикла", - отметил глава "Росатома". "Это станет масштабированием технологии с реактором БРЕСТ-300… на площадке в Северске. Еще два таких же промышленных энергокомплекса хотим построить в Сибири. На Дальнем Востоке планируем строительство двух больших блоков с реакторами ВВЭР-1200 и двух средних с реакторами ВВЭР-600", - добавил Лихачев. По словам Лихачева, "Росатом" видит большой потенциал для развития малой атомной генерации как в плавучем, так и в наземном исполнении. "По нашим оценкам, он может составлять до 30 блоков с реакторами РИТМ и "Шельф М", - пояснил гендиректор госкорпорации. Опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), сооружаемый в Северске в рамках отраслевого проекта "Прорыв", будет состоять из энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание топливного цикла. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки. Опыт проектирования, строительства, пуска и эксплуатации ОДЭК позволят перейти к строительству промышленного энергокомплекса (ПЭК) в составе реакторной установки на быстрых нейтронах БР-1200 мощностью 1200 МВт также со свинцовым теплоносителем.
https://ria.ru/20211227/nikipelov-1765364046.html
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россия, дальний восток, северск, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом
Россия, Дальний Восток, Северск, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Росэнергоатом
"Росатом" предложил построить на Урале и в Сибири атомные энергокомплексы

"Росатом" предложил построить на Урале и в Сибири четыре атомных энергокомплекса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Росатом" с целью нарастить долю атомной генерации в России предлагает построить на Урале и в Сибири по два промышленно-энергетических комплекса с реакторами большой мощности на быстрых нейтронах и замыканием ядерного топливного цикла, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Он ранее выступил на так называемом дне информирования российской атомной отрасли. Мероприятие прошло в павильоне "Атом" на ВДНХ в Москве.
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Лихачев в числе прочего рассказал, что "Росатом" намерен сделать для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о повышении в 2040-х годах доли атомной генерации в общем энергобалансе России до 25% с нынешних 20%.
"Масштаб работ на ближайшую десятилетку, до 2035 года, хорошо себе представляем: надо построить 17 энергоблоков. Это не только ВВЭР-1200, но и блоки средней и малой мощности, а также промышленные реакторы на быстрых нейтронах", - сказал Лихачев, слова которого приводит журнал "Энергичные люди" (официальное издание электроэнергетического дивизиона "Росатома" концерна "Росэнергоатом").
"Росатом" подготовил и направил свои предложения в проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, сообщил Лихачев. "Планируем нарастить атомную генерацию на Урале и пойти дальше, в Сибирь и на Дальний Восток, туда, где прогнозируется наибольший рост потребления. На Урале предлагаем построить два промышленно-энергетических комплекса с реакторами большой мощности на быстрых нейтронах и замыканием ядерного топливного цикла", - отметил глава "Росатома".
"Это станет масштабированием технологии с реактором БРЕСТ-300… на площадке в Северске. Еще два таких же промышленных энергокомплекса хотим построить в Сибири. На Дальнем Востоке планируем строительство двух больших блоков с реакторами ВВЭР-1200 и двух средних с реакторами ВВЭР-600", - добавил Лихачев.
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По словам Лихачева, "Росатом" видит большой потенциал для развития малой атомной генерации как в плавучем, так и в наземном исполнении. "По нашим оценкам, он может составлять до 30 блоков с реакторами РИТМ и "Шельф М", - пояснил гендиректор госкорпорации.
Опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК), сооружаемый в Северске в рамках отраслевого проекта "Прорыв", будет состоять из энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание топливного цикла. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
Опыт проектирования, строительства, пуска и эксплуатации ОДЭК позволят перейти к строительству промышленного энергокомплекса (ПЭК) в составе реакторной установки на быстрых нейтронах БР-1200 мощностью 1200 МВт также со свинцовым теплоносителем.
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