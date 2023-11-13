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Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат - РИА Новости, 13.11.2023
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18:51 13.11.2023 (обновлено: 19:03 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909219845.html
Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат
Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат - РИА Новости, 13.11.2023
Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат
У гражданина Аргентины с парковки торгово-развлекательного центра "Европейский" в Москве угнали электросамокат, стоимостью 90 тысяч рублей, рассказал РИА... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:51
2023-11-13T19:03
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. У гражданина Аргентины с парковки торгово-развлекательного центра "Европейский" в Москве угнали электросамокат, стоимостью 90 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, несколько дней назад в полицию позвонил гражданин Аргентины с заявлением о том, что на парковке ТРЦ "Европейский" у него похитили электросамокат, "Сейчас по данному факту проводится проверка. Преступник разыскивается", - сказал собеседник агентства.
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат

У гражданина Аргентины с парковки ТРЦ Европейский в Москве угнали электросамокат

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМолодой человек катается на самокате
Молодой человек катается на самокате - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Молодой человек катается на самокате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. У гражданина Аргентины с парковки торгово-развлекательного центра "Европейский" в Москве угнали электросамокат, стоимостью 90 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, несколько дней назад в полицию позвонил гражданин Аргентины с заявлением о том, что на парковке ТРЦ "Европейский" у него похитили электросамокат,
"Сейчас по данному факту проводится проверка. Преступник разыскивается", - сказал собеседник агентства.
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