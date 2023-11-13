https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909219845.html

Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат

Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат - РИА Новости, 13.11.2023

Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат

У гражданина Аргентины с парковки торгово-развлекательного центра "Европейский" в Москве угнали электросамокат, стоимостью 90 тысяч рублей, рассказал РИА... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:51

2023-11-13T18:51

2023-11-13T19:03

москва

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. У гражданина Аргентины с парковки торгово-развлекательного центра "Европейский" в Москве угнали электросамокат, стоимостью 90 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, несколько дней назад в полицию позвонил гражданин Аргентины с заявлением о том, что на парковке ТРЦ "Европейский" у него похитили электросамокат, "Сейчас по данному факту проводится проверка. Преступник разыскивается", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230829/otvetstvennost-1892816215.html

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москва, россия, происшествия