https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909219845.html
Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат
Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат - РИА Новости, 13.11.2023
Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат
У гражданина Аргентины с парковки торгово-развлекательного центра "Европейский" в Москве угнали электросамокат, стоимостью 90 тысяч рублей, рассказал РИА... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:51
2023-11-13T18:51
2023-11-13T19:03
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. У гражданина Аргентины с парковки торгово-развлекательного центра "Европейский" в Москве угнали электросамокат, стоимостью 90 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, несколько дней назад в полицию позвонил гражданин Аргентины с заявлением о том, что на парковке ТРЦ "Европейский" у него похитили электросамокат, "Сейчас по данному факту проводится проверка. Преступник разыскивается", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230829/otvetstvennost-1892816215.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Источник: в Москве у аргентинца угнали электросамокат
У гражданина Аргентины с парковки ТРЦ Европейский в Москве угнали электросамокат
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. У гражданина Аргентины с парковки торгово-развлекательного центра "Европейский" в Москве угнали электросамокат, стоимостью 90 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, несколько дней назад в полицию позвонил гражданин Аргентины с заявлением о том, что на парковке ТРЦ "Европейский" у него похитили электросамокат,
"Сейчас по данному факту проводится проверка. Преступник разыскивается", - сказал собеседник агентства.
Ответственность при езде на электросамокатах могут повысить