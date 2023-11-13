https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

Кабмин поддержал законопроект о регулировании движения электросамокатов

Кабмин поддержал законопроект о регулировании движения электросамокатов - РИА Новости, 13.11.2023

Кабмин поддержал законопроект о регулировании движения электросамокатов

Правительство России поддержало сенаторский законопроект о регулировании движения электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T06:30

2023-11-13T06:30

2023-11-13T07:01

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство России поддержало сенаторский законопроект о регулировании движения электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, говорится в проекте отзыва кабмина на документ.Ранее сенатор Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что планирует внести в осеннюю сессию законопроект о регулировании движения самокатов и СИМ. Документ (есть в распоряжении РИА Новости), в частности, предлагает наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, штрафами до 5 тысяч рублей — за превышение на них скорости, до 3 тысяч рублей — за езду вдвоем."Отзывом правительства РФ, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулирование средств индивидуальной мобильности и велосипедов", - сказал Шейкин РИА Новости.В проекте официального отзыва правительства (также есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что кабмин поддержит его при условии доработки с учетом замечаний. Концепция законопроекта, направленная на повышение эффективности мер по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения его участниками, "заслуживает внимания", отметили в правительстве."В пояснительной записке приводятся только данные о количестве и последствиях дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения СИМ, но не о количестве привлеченных к административной ответственности лиц (в том числе повторно). Также не приводятся данные, свидетельствующие о недостаточности мер воздействия на велосипедистов и пешеходов, и сведения о фактах неисполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления требований по организации дорожного движения. В связи с этим пояснительные материалы к законопроекту нуждаются в доработке", - отмечается в документе.Отдельно говорится о необходимости изменения величины штрафов. В частности, указали в кабмине, наказание за нарушение правил перевозки грузов и правил буксировки лицами, использующими для передвижения СИМ, превышает размер наказания за аналогичное правонарушение, совершенное водителем автотранспортного средства.Авторы отзыва также призвали дополнительно проработать вопросы реализации контроля за совершением административных правонарушений водителями электросамокатов и СИМ."Следует сохранить право сотрудников полиции пресекать данные правонарушения и привлекать виновных лиц к административной ответственности по обращениям граждан или при непосредственном их обнаружении таких правонарушений", - отмечается в документе.Пьяное вождение электросамокатовЗаконопроект предполагает дополнить КоАП новой статьей "Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения". Такое нарушение, если в результате не совершено уголовное преступление, обернется штрафом в размере от 20 до 30 тысяч рублей.Аналогичным образом оштрафуютЗа отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в свою очередь, повлечет наложение аналогичного административного штрафа. Кроме того, оставление лицом, использующим СИМ или велосипед для передвижения, места ДТП, участником которого он являлся, повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.Наказание за вождение электросамокатов вдвоемВ тексте законопроекта также говорится о наказании за нарушение требований к перевозке пассажиров при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ.За вождение электросамоката вдвоем (и более), а также за другие подобные нарушения планируется налагать административный штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.Превышение скорости на велосипеде и электросамокатеЗаконопроект также регламентирует наказания за превышение скорости при вождении велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.При превышении установленной скорости на величину более 5, но не более 10 километров в час будет предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За аналогичное правонарушение, зафиксированное камерой, предполагается штраф в размере 500 рублей.Превышение установленной скорости на величину более 10, но не более 15 километров в час должно будет обернуться штрафом в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Если скорость окажется превышена на величину более 15, но не более 20 километров в час, то штраф составит уже от 4 до 5 тысяч рублей.При превышении установленной скорости движения СИМ или велосипеда более чем на 20 километров в час предполагается оштрафовать нарушителя на 5 тысяч рублей.При этом невыполнение требования сотрудника полиции остановить велосипед, электросамокат или другое СИМ повлечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Законопроект также предполагает наказание за нарушение требований к перевозке грузов при вождении СИМ, велосипеда – правонарушение влечет наложение в размере 1000 рублей.Штрафы за неправильную ездуОтдельно говорится о нарушении ПДД водителем велосипеда, электросамоката или другого СИМ в процессе дорожного движения.За движение по проезжей части дороги в нарушение ПДД и за неправильное пересечение проезжей части предполагается штраф в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей. Движение на СИМ, масса которого превышает 35 килограммов, по пешеходным зонам и тротуарам влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 3,5 тысячи рублей. Наказание за эти правонарушения в состоянии алкогольного опьянения ужесточается и влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.Кроме того, движение по тротуару, обочине или в пределах пешеходных зон, повлекшее создание помех для движения пешеходов, влечет наказание в виде административного штрафа в размере от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей.Возложить обязанность по контролю за данными правонарушениями планируется на полицию.Новые обязанности должностных лицЗаконопроектом также предлагается дополнить КоАП новой статьей "Несоблюдение требований законодательства в области организации дорожного движения". Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.Несоблюдение решений, предусмотренных в документации по организации дорожного движения, – обернется для должностных лиц штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.Планируется, что инициатива в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2024 года.

https://ria.ru/20230827/samokat-1892517490.html

https://ria.ru/20231107/mvd-1907923860.html

https://ria.ru/20230904/elektrosamokat-1894063806.html

https://ria.ru/20230829/samokaty-1892995164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество