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ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 13.11.2023 (обновлено: 11:01 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/donbass-1909080737.html
ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника
ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника - РИА Новости, 13.11.2023
ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника
Украинские войска обстреляли поселок Колоски в Старобешевском районе ДНР с применением ударного беспилотника, сообщили в понедельник в Telegram-канале... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:00
2023-11-13T11:01
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Колоски в Старобешевском районе ДНР с применением ударного беспилотника, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Колоски (Старобешевский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 10.05 и 10.40 выпущено по три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевке, а утром в 8.30 обстреляли так же Кировский район Донецка тремя снарядами такого же калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
макеевка
донецк
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происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Колоски с применением ударного БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты запускают дрон
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты запускают дрон. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Колоски в Старобешевском районе ДНР с применением ударного беспилотника, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Колоски (Старобешевский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, в 10.05 и 10.40 выпущено по три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевке, а утром в 8.30 обстреляли так же Кировский район Донецка тремя снарядами такого же калибра.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 ноября, 15:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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