https://ria.ru/20231113/donbass-1909080737.html

ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника

ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника - РИА Новости, 13.11.2023

ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника

Украинские войска обстреляли поселок Колоски в Старобешевском районе ДНР с применением ударного беспилотника, сообщили в понедельник в Telegram-канале... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:00

2023-11-13T11:00

2023-11-13T11:01

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Колоски в Старобешевском районе ДНР с применением ударного беспилотника, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Колоски (Старобешевский район): ударный БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 10.05 и 10.40 выпущено по три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевке, а утром в 8.30 обстреляли так же Кировский район Донецка тремя снарядами такого же калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецк, донецкая народная республика