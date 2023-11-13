https://ria.ru/20231113/demobilizatsiya-1909043990.html
СМИ: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации
СМИ: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации
Митинги с требованием демобилизовать тех, кто с февраля прошлого года находится на передовой, прошли в воскресенье в Одессе, Львове, Хмельницком, Кривом Роге и... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T06:18
2023-11-13T06:18
2023-11-13T06:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
львов
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909009747_0:181:3066:1906_1920x0_80_0_0_cbd6f71fab8a8ec5ded653e9abd23179.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Митинги с требованием демобилизовать тех, кто с февраля прошлого года находится на передовой, прошли в воскресенье в Одессе, Львове, Хмельницком, Кривом Роге и Житомире, пишет украинское издание "Страна"."По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых… На митингах стоит по несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала войны находится на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По информации "Страны", такие митинги прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге.Ранее местные СМИ писали, что подобные митинги уже проходили в Киеве и ряде областных центров Украины.Продление мобилизацииДевятого ноября Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой Украины законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года. Данный режим в стране действует с начала российской спецоперации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.Повестки вручают повсюдуПовестку украинцам могут вручить в разных местах. В Сети регулярно появляются видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.Вручать повестку необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Как сообщило ранее украинское издание "Вести" со ссылкой на собственные источники в полиции, в стране по фактам уклонения от призыва по мобилизации с февраля 2022 года завели свыше восьми тысяч уголовных дел, больше всего — 967 — в Закарпатской области.По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 людям, а в суды всего направлено 2 027 обвинительных актов.
https://ria.ru/20231110/myatezh-1908701523.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1908270852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, львов, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Львов, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
СМИ: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации
"Страна": в регионах Украины прошли митинги с требованием демобилизации
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Митинги с требованием демобилизовать тех, кто с февраля прошлого года находится на передовой, прошли в воскресенье в Одессе, Львове, Хмельницком, Кривом Роге и Житомире, пишет украинское издание "Страна".
«
"По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых… На митингах стоит по несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала войны находится на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации "Страны", такие митинги прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге.
Ранее местные СМИ писали, что подобные митинги уже проходили в Киеве
и ряде областных центров Украины.
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Девятого ноября Владимир Зеленский
подписал принятые Верховной радой
Украины законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года. Данный режим в стране действует с начала российской спецоперации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко
.
Повестку украинцам могут вручить в разных местах. В Сети регулярно появляются видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
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Вручать повестку необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Как сообщило ранее украинское издание "Вести
" со ссылкой на собственные источники в полиции, в стране по фактам уклонения от призыва по мобилизации с февраля 2022 года завели свыше восьми тысяч уголовных дел, больше всего — 967 — в Закарпатской области
.
По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 людям, а в суды всего направлено 2 027 обвинительных актов.
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