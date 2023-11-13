https://ria.ru/20231113/demobilizatsiya-1909043990.html

СМИ: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации

СМИ: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации

Митинги с требованием демобилизовать тех, кто с февраля прошлого года находится на передовой, прошли в воскресенье в Одессе, Львове, Хмельницком, Кривом Роге и... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T06:18

2023-11-13T06:18

2023-11-13T06:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

львов

владимир зеленский

алексей гончаренко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909009747_0:181:3066:1906_1920x0_80_0_0_cbd6f71fab8a8ec5ded653e9abd23179.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Митинги с требованием демобилизовать тех, кто с февраля прошлого года находится на передовой, прошли в воскресенье в Одессе, Львове, Хмельницком, Кривом Роге и Житомире, пишет украинское издание "Страна"."По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых… На митингах стоит по несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала войны находится на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.По информации "Страны", такие митинги прошли в Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге.Ранее местные СМИ писали, что подобные митинги уже проходили в Киеве и ряде областных центров Украины.Продление мобилизацииДевятого ноября Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой Украины законы о продлении военного положения и мобилизации до 14 февраля 2024 года. Данный режим в стране действует с начала российской спецоперации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В конце октября должны были состояться выборы в Раду, но в связи с продлением военного положения выборы в этом году проводиться не будут, сообщал украинский парламентарий Алексей Гончаренко.Повестки вручают повсюдуПовестку украинцам могут вручить в разных местах. В Сети регулярно появляются видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.Вручать повестку необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.Как сообщило ранее украинское издание "Вести" со ссылкой на собственные источники в полиции, в стране по фактам уклонения от призыва по мобилизации с февраля 2022 года завели свыше восьми тысяч уголовных дел, больше всего — 967 — в Закарпатской области.По данным издания, подозрения были предъявлены 2193 людям, а в суды всего направлено 2 027 обвинительных актов.

https://ria.ru/20231110/myatezh-1908701523.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1908270852.html

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907606092.html

украина

одесса

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, одесса, львов, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины