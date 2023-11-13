https://ria.ru/20231113/byudzhet-1909197517.html

Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении проект федерального бюджета

Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении проект федерального бюджета - РИА Новости, 13.11.2023

Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении проект федерального бюджета

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. На... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:36

2023-11-13T17:36

2023-11-13T17:36

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 ноября. Согласно проекту, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, в 2025 году - 33,552 триллиона, в 2026 году - 34,051 триллиона. Расходы запланированы на уровне 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит 1% ВВП: в 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025 году - 0,4% ВВП, в 2026 году - 0,8% ВВП. При этом общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит 1,292 триллиона рублей, на 2025 год – 1,405 триллиона, на 2026 год – 1,461 триллиона. Бюджетный комитет в ходе подготовки проекта ко второму чтению рассмотрел 916 поправок, большая часть которых была поддержана. В рамках этих поправок, в частности, на 2024-2026 годы увеличиваются расходы бюджета на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в целях расширения охватываемых категорий пациентов на 2 миллиарда рублей в год, создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления – на 1 миллиард. А ежегодные расходы на расширение программы "Профессионалитет", развитие образовательно-производственных центров (кластеров) увеличиваются на 3 миллиарда рублей, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участников специальной военной операции, пенсионеров, женщин в декретном отпуске и с детьми до 7 лет, молодежи – на 2 миллиарда, повышение эффективности службы занятости – на 2 миллиарда. А общая сумма вознаграждения АО "Российский экспортный центр" за выполнение в 2024 году функций агента правительства РФ по вопросам реализации мер господдержки экспорта увеличивается до 225,962 миллиона рублей с 196,975 миллиона. Кроме того, ОАО "РЖД" в 2024 году по решению правительства будет вправе использовать средства неиспользованных взносов, внесенных ранее в его уставный капитал, в размере до 677,375 миллиона рублей на реализацию проекта "Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково-Раменское (МЦД-3)". По решению кабмина дополнительные средства могут быть также направлены РЖД в 2024 году для реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов. Это произойдет в случае поступления в федеральный бюджет межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы на эти цели.

https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905510502.html

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