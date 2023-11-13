https://ria.ru/20231113/bespilotniki-1909260392.html

Минпромторг сформирует группу для создания цифрового пространства БПЛА

Минпромторг сформирует группу для создания цифрового пространства БПЛА - РИА Новости, 13.11.2023

Минпромторг сформирует группу для создания цифрового пространства БПЛА

Минпромторг РФ предлагает сформировать рабочую группу для создания цифрового пространства беспилотных авиационных систем (БАС), следует из проекта постановления РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:11

2023-11-13T18:11

2023-11-13T23:52

экономика

россия

андрей белоусов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_5901ee442111f3b8475c317ecc2b6854.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает сформировать рабочую группу для создания цифрового пространства беспилотных авиационных систем (БАС), следует из проекта постановления кабмина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "1.Образовать межведомственную рабочую группу по созданию интегрированного цифрового пространства беспилотных авиационных систем. 2. Утвердить Положение о Рабочей группе и ее состав согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в тексте документа. Кроме того, согласно проекту постановления, федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют создание, развитие и эксплуатацию информационных систем в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" будут обеспечивать согласование документов, предусмотренных постановлением правительства РФ от 6 июля 2015 года № 676 на заседаниях рабочей группы. Состав рабочей группы формируется в соответствии со списком ответственных исполнителей, а также с учетом специфики модулей, сформированного по итогам совместной работы Минпромторга России с заинтересованными организациями. ‎В перечень модулей входят: "БАС.Разработка", "БАС.Производство", "БАС.Небо", "БАС.Эксплуатация", "БАС.Кадры". В состав рабочей группы предлагается внести: первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова, заместителей министров науки и высшего образования РФ Дарью Кирьянову и Афанасьева Дмитрия и замминистра транспорта РФ Игоря Чалика. Также в состав рабочей группы предлагается внести представителей правительства РФ, Минпромторга РФ, Росавиации, Минэкономразвития, Минцифры, Минтранса, "Госкорпорации по ОрВД", высших учебных и других. Ранее правительство России утвердило стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, в том числе цифровую инициативу проекта "Беспилотных авиационных систем" (БАС). В пояснительной записке к проекту постановления уточняется, что дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта постановления не потребуется.

https://ria.ru/20231108/lekarstva-1908261773.html

https://ria.ru/20231102/avtomobili-1907009767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, андрей белоусов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), технологии