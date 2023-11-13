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Минпромторг сформирует группу для создания цифрового пространства БПЛА - РИА Новости, 13.11.2023
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18:11 13.11.2023 (обновлено: 23:52 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/bespilotniki-1909260392.html
Минпромторг сформирует группу для создания цифрового пространства БПЛА
Минпромторг сформирует группу для создания цифрового пространства БПЛА - РИА Новости, 13.11.2023
Минпромторг сформирует группу для создания цифрового пространства БПЛА
Минпромторг РФ предлагает сформировать рабочую группу для создания цифрового пространства беспилотных авиационных систем (БАС), следует из проекта постановления РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:11
2023-11-13T23:52
экономика
россия
андрей белоусов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
технологии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает сформировать рабочую группу для создания цифрового пространства беспилотных авиационных систем (БАС), следует из проекта постановления кабмина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "1.Образовать межведомственную рабочую группу по созданию интегрированного цифрового пространства беспилотных авиационных систем. 2. Утвердить Положение о Рабочей группе и ее состав согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в тексте документа. Кроме того, согласно проекту постановления, федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют создание, развитие и эксплуатацию информационных систем в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" будут обеспечивать согласование документов, предусмотренных постановлением правительства РФ от 6 июля 2015 года № 676 на заседаниях рабочей группы. Состав рабочей группы формируется в соответствии со списком ответственных исполнителей, а также с учетом специфики модулей, сформированного по итогам совместной работы Минпромторга России с заинтересованными организациями. ‎В перечень модулей входят: "БАС.Разработка", "БАС.Производство", "БАС.Небо", "БАС.Эксплуатация", "БАС.Кадры". В состав рабочей группы предлагается внести: первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова, заместителей министров науки и высшего образования РФ Дарью Кирьянову и Афанасьева Дмитрия и замминистра транспорта РФ Игоря Чалика. Также в состав рабочей группы предлагается внести представителей правительства РФ, Минпромторга РФ, Росавиации, Минэкономразвития, Минцифры, Минтранса, "Госкорпорации по ОрВД", высших учебных и других. Ранее правительство России утвердило стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, в том числе цифровую инициативу проекта "Беспилотных авиационных систем" (БАС). В пояснительной записке к проекту постановления уточняется, что дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта постановления не потребуется.
https://ria.ru/20231108/lekarstva-1908261773.html
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экономика, россия, андрей белоусов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), технологии
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Технологии
Минпромторг сформирует группу для создания цифрового пространства БПЛА

Минпромторг сформирует рабочую группу для создания цифрового пространства БАС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает сформировать рабочую группу для создания цифрового пространства беспилотных авиационных систем (БАС), следует из проекта постановления кабмина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"1.Образовать межведомственную рабочую группу по созданию интегрированного цифрового пространства беспилотных авиационных систем. 2. Утвердить Положение о Рабочей группе и ее состав согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в тексте документа.
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Кроме того, согласно проекту постановления, федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют создание, развитие и эксплуатацию информационных систем в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" будут обеспечивать согласование документов, предусмотренных постановлением правительства РФ от 6 июля 2015 года № 676 на заседаниях рабочей группы.
Состав рабочей группы формируется в соответствии со списком ответственных исполнителей, а также с учетом специфики модулей, сформированного по итогам совместной работы Минпромторга России с заинтересованными организациями. ‎В перечень модулей входят: "БАС.Разработка", "БАС.Производство", "БАС.Небо", "БАС.Эксплуатация", "БАС.Кадры".
В состав рабочей группы предлагается внести: первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова, заместителей министров науки и высшего образования РФ Дарью Кирьянову и Афанасьева Дмитрия и замминистра транспорта РФ Игоря Чалика. Также в состав рабочей группы предлагается внести представителей правительства РФ, Минпромторга РФ, Росавиации, Минэкономразвития, Минцифры, Минтранса, "Госкорпорации по ОрВД", высших учебных и других.
Ранее правительство России утвердило стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года, в том числе цифровую инициативу проекта "Беспилотных авиационных систем" (БАС). В пояснительной записке к проекту постановления уточняется, что дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию проекта постановления не потребуется.
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ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Технологии
 
 
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