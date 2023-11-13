https://ria.ru/20231113/baza-1909035351.html

По базе США на нефтяном месторождении в Сирии нанесли удары, сообщили СМИ

По базе США на нефтяном месторождении в Сирии нанесли удары, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2023

По базе США на нефтяном месторождении в Сирии нанесли удары, сообщили СМИ

База США на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T02:42

2023-11-13T02:42

2023-11-13T02:56

сша

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

дейр-эз-зор (мухафаза)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. База США на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen."Ракетному обстрелу подверглась американская база на нефтяном месторождении "Конико" к северо-востоку от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии", - отмечает телеканал со ссылкой на местный источник.Согласно данным телеканала, было выпущено 15 ракет, что привело к сильным взрывам на американской базе.Как отмечают источники телеканала, атака стала ответом на удары США по двум объектам в восточной Сирии.Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

https://ria.ru/20231107/bpla-1907959313.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, дейр-эз-зор (мухафаза)