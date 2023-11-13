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По базе США на нефтяном месторождении в Сирии нанесли удары, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2023
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02:42 13.11.2023 (обновлено: 02:56 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/baza-1909035351.html
По базе США на нефтяном месторождении в Сирии нанесли удары, сообщили СМИ
По базе США на нефтяном месторождении в Сирии нанесли удары, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2023
По базе США на нефтяном месторождении в Сирии нанесли удары, сообщили СМИ
База США на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T02:42
2023-11-13T02:56
сша
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
дейр-эз-зор (мухафаза)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. База США на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen."Ракетному обстрелу подверглась американская база на нефтяном месторождении "Конико" к северо-востоку от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии", - отмечает телеканал со ссылкой на местный источник.Согласно данным телеканала, было выпущено 15 ракет, что привело к сильным взрывам на американской базе.Как отмечают источники телеканала, атака стала ответом на удары США по двум объектам в восточной Сирии.Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.
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сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
РИА Новости
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сша, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, дейр-эз-зор (мухафаза)
США, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
По базе США на нефтяном месторождении в Сирии нанесли удары, сообщили СМИ

Al Mayadeen: базу США на нефтяном месторождении в Сирии обстреляли ракетами

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. База США на месторождении нефти "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen.
«
"Ракетному обстрелу подверглась американская база на нефтяном месторождении "Конико" к северо-востоку от Дейр-эз-Зора на востоке Сирии", - отмечает телеканал со ссылкой на местный источник.
Согласно данным телеканала, было выпущено 15 ракет, что привело к сильным взрывам на американской базе.
Как отмечают источники телеканала, атака стала ответом на удары США по двум объектам в восточной Сирии.
Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.
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СШАСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреДейр-эз-Зор (мухафаза)
 
 
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