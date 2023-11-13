Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье возросло до шести
Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Приморье возросло до шести
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в приморском Артеме возросло до шести человек, одна пассажирка госпитализирована, сообщает полиция Приморья.
Как ранее сообщала полиция Приморья, столкновение маршрутного автобуса с большегрузом произошло в Артеме сегодня утром. Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении. Сообщалось о пяти пострадавших – водителе автобуса и четырех пассажирах. Прокуратура Артема начала проверку инцидента.
"В момент движения в салоне автобуса находилось шестеро пассажиров. В результате автоаварии пострадали шесть человек: водитель и пятеро пассажиров автобуса. Одной пострадавшей – 31-летней пассажирке автобуса потребовалась госпитализация. Медики диагностировали ей закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и рваные раны лба. Остальным участникам происшествия назначено амбулаторное лечение", - уточняется в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
По сообщению полицейских, на момент ДТП стаж управления водителя автобуса составил 25 лет, состояния опьянения у него не установлено. Также установлено, что перед выходом на линию водитель прошел в установленном порядке предрейсовый медосмотр, а автобус - предрейсовый контроль.
"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", - добавили в краевой полиции.
Доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не освещающих требованиям безопасности граждан) также организовали следственные органы СУСК РФ по Приморскому краю.
Доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не освещающих требованиям безопасности граждан) также организовали следственные органы СУСК РФ по Приморскому краю.