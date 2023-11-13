Рейтинг@Mail.ru
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье возросло до шести - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 13.11.2023 (обновлено: 07:38 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/avtobus-1909047649.html
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье возросло до шести
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье возросло до шести - РИА Новости, 13.11.2023
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье возросло до шести
Количество пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в приморском Артеме возросло до шести человек, одна пассажирка госпитализирована, сообщает... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:27
2023-11-13T07:38
россия
артем
происшествия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в приморском Артеме возросло до шести человек, одна пассажирка госпитализирована, сообщает полиция Приморья. Как ранее сообщала полиция Приморья, столкновение маршрутного автобуса с большегрузом произошло в Артеме сегодня утром. Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении. Сообщалось о пяти пострадавших – водителе автобуса и четырех пассажирах. Прокуратура Артема начала проверку инцидента. "В момент движения в салоне автобуса находилось шестеро пассажиров. В результате автоаварии пострадали шесть человек: водитель и пятеро пассажиров автобуса. Одной пострадавшей – 31-летней пассажирке автобуса потребовалась госпитализация. Медики диагностировали ей закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и рваные раны лба. Остальным участникам происшествия назначено амбулаторное лечение", - уточняется в сообщении УМВД России по Приморскому краю. По сообщению полицейских, на момент ДТП стаж управления водителя автобуса составил 25 лет, состояния опьянения у него не установлено. Также установлено, что перед выходом на линию водитель прошел в установленном порядке предрейсовый медосмотр, а автобус - предрейсовый контроль. "По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", - добавили в краевой полиции.Доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не освещающих требованиям безопасности граждан) также организовали следственные органы СУСК РФ по Приморскому краю.
https://ria.ru/20231113/dtp-1909045774.html
https://ria.ru/20231112/dtp-1909002732.html
россия
артем
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артем, происшествия, приморский край
Россия, Артем, Происшествия, Приморский край
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье возросло до шести

Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Приморье возросло до шести

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в приморском Артеме возросло до шести человек, одна пассажирка госпитализирована, сообщает полиция Приморья.
Как ранее сообщала полиция Приморья, столкновение маршрутного автобуса с большегрузом произошло в Артеме сегодня утром. Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении. Сообщалось о пяти пострадавших – водителе автобуса и четырех пассажирах. Прокуратура Артема начала проверку инцидента.
ДТП с участием автобуса на территории Советского района Новосибирска
В Новосибирске кроссовер выехал на встречную полосу и врезался в автобус
Вчера, 06:56
"В момент движения в салоне автобуса находилось шестеро пассажиров. В результате автоаварии пострадали шесть человек: водитель и пятеро пассажиров автобуса. Одной пострадавшей – 31-летней пассажирке автобуса потребовалась госпитализация. Медики диагностировали ей закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и рваные раны лба. Остальным участникам происшествия назначено амбулаторное лечение", - уточняется в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
По сообщению полицейских, на момент ДТП стаж управления водителя автобуса составил 25 лет, состояния опьянения у него не установлено. Также установлено, что перед выходом на линию водитель прошел в установленном порядке предрейсовый медосмотр, а автобус - предрейсовый контроль.
"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", - добавили в краевой полиции.

Доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не освещающих требованиям безопасности граждан) также организовали следственные органы СУСК РФ по Приморскому краю.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Под Тверью в ДТП с грузовиком и двумя легковушками погибли люди
12 ноября, 19:21
 
РоссияАртемПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала