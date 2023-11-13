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В ДТП с тремя машинами в Москве загорелась легковушка, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.11.2023
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19:49 13.11.2023 (обновлено: 20:41 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/avariya-1909231493.html
В ДТП с тремя машинами в Москве загорелась легковушка, есть пострадавшие
В ДТП с тремя машинами в Москве загорелась легковушка, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.11.2023
В ДТП с тремя машинами в Москве загорелась легковушка, есть пострадавшие
Три машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, одна из них загорелась, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:49
2023-11-13T20:41
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Три машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, одна из них загорелась, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Поступило сообщение о ДТП на Варшавском шоссе. По прибытии установлено, что произошло ДТП трех легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них. Возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ДТП пострадали четыре человека. По данным столичного дептранса, ДТП произошло в районе дома 37. "На месте работают оперативные службы города... Затруднено движение в сторону центра", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В ДТП с тремя машинами в Москве загорелась легковушка, есть пострадавшие

На Варшавском шоссе в Москве столкнулись три машины, пострадали четыре человека

© Прокуратура города МосквыТри машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
Три машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
© Прокуратура города Москвы
Три машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Три машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, одна из них загорелась, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Поступило сообщение о ДТП на Варшавском шоссе. По прибытии установлено, что произошло ДТП трех легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них. Возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ДТП пострадали четыре человека.
По данным столичного дептранса, ДТП произошло в районе дома 37. "На месте работают оперативные службы города... Затруднено движение в сторону центра", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
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