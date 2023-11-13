https://ria.ru/20231113/avariya-1909201598.html

В Алтайском крае грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

В Алтайском крае грузовик столкнулся с пассажирским автобусом - РИА Новости, 13.11.2023

В Алтайском крае грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

Фура въехала в пассажирский автобус на трассе в Алтайском крае, обошлось без погибших, сообщил журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:57

2023-11-13T17:57

2023-11-13T17:57

происшествия

авто

алтайский край

первомайский район

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БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Фура въехала в пассажирский автобус на трассе в Алтайском крае, обошлось без погибших, сообщил журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Сейчас в Первомайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса перевозившего граждан по маршруту "Новосибирск -Барнаул" и фуры. Автобус остановился перед пешеходным переходом, пропуская граждан, после чего в его заднюю часть въехал большегруз. По предварительным данным, в автобусе было 12 граждан. За медицинской помощью обратился водитель фуры", - отметила Антошкина. Она уточнила, что прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и в сфере пассажирских перевозок. В пресс-службе МВД по региону добавили, что авария произошла на Чуйском тракте. Грузовиком управлял водитель 1961 года рождения, автобусом - водитель 1964 года рождения.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

алтайский край

первомайский район

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происшествия, авто, алтайский край, первомайский район