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В Алтайском крае грузовик столкнулся с пассажирским автобусом - РИА Новости, 13.11.2023
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17:57 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/avariya-1909201598.html
В Алтайском крае грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Алтайском крае грузовик столкнулся с пассажирским автобусом - РИА Новости, 13.11.2023
В Алтайском крае грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
Фура въехала в пассажирский автобус на трассе в Алтайском крае, обошлось без погибших, сообщил журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:57
2023-11-13T17:57
происшествия
авто
алтайский край
первомайский район
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БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Фура въехала в пассажирский автобус на трассе в Алтайском крае, обошлось без погибших, сообщил журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Сейчас в Первомайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса перевозившего граждан по маршруту "Новосибирск -Барнаул" и фуры. Автобус остановился перед пешеходным переходом, пропуская граждан, после чего в его заднюю часть въехал большегруз. По предварительным данным, в автобусе было 12 граждан. За медицинской помощью обратился водитель фуры", - отметила Антошкина. Она уточнила, что прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и в сфере пассажирских перевозок. В пресс-службе МВД по региону добавили, что авария произошла на Чуйском тракте. Грузовиком управлял водитель 1961 года рождения, автобусом - водитель 1964 года рождения.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
алтайский край
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происшествия, авто, алтайский край, первомайский район
Происшествия, Авто, Алтайский край, Первомайский район
В Алтайском крае грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

На трассе в Алтайском крае фура въехала в пассажирский автобус

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Фура въехала в пассажирский автобус на трассе в Алтайском крае, обошлось без погибших, сообщил журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"Сейчас в Первомайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса перевозившего граждан по маршруту "Новосибирск -Барнаул" и фуры. Автобус остановился перед пешеходным переходом, пропуская граждан, после чего в его заднюю часть въехал большегруз. По предварительным данным, в автобусе было 12 граждан. За медицинской помощью обратился водитель фуры", - отметила Антошкина.
Она уточнила, что прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и в сфере пассажирских перевозок.
В пресс-службе МВД по региону добавили, что авария произошла на Чуйском тракте. Грузовиком управлял водитель 1961 года рождения, автобусом - водитель 1964 года рождения.
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