https://ria.ru/20231113/aeroflot-1909227575.html
Российские продукты на рейсах Аэрофлота составляют в меню свыше 90%
Российские продукты на рейсах Аэрофлота составляют в меню свыше 90% - РИА Новости, 13.11.2023
Российские продукты на рейсах Аэрофлота составляют в меню свыше 90%
Аэрофлот в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более, чем 90% (в 2021 году показатель составлял 60%). Компания постоянно... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:31
2023-11-13T19:31
2023-11-13T19:31
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МОСКВА, 13 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более, чем 90% (в 2021 году показатель составлял 60%). Компания постоянно расширяет ассортимент отечественной продукции в целях импортозамещения и поддержки местных производителей. Большинство позиций в бортовом меню на 100% российские — это молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки, соусы и специи. Доля отечественного мяса, рыбы и морепродуктов в рационах авиакомпании более 90%, сыров — от 85 до 100% в зависимости от сорта. Большая часть напитков, представленных в винной карте Аэрофлота, также производится в России. Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%. Аэрофлот и в дальнейшем продолжит работу по импортозамещению продуктов и напитков на борту. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 13 ноя - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более, чем 90% (в 2021 году показатель составлял 60%). Компания постоянно расширяет ассортимент отечественной продукции в целях импортозамещения и поддержки местных производителей.
Большинство позиций в бортовом меню на 100% российские — это молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки, соусы и специи. Доля отечественного мяса, рыбы и морепродуктов в рационах авиакомпании более 90%, сыров — от 85 до 100% в зависимости от сорта.
Большая часть напитков, представленных в винной карте Аэрофлота, также производится в России. Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%.
Аэрофлот и в дальнейшем продолжит работу по импортозамещению продуктов и напитков на борту.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.