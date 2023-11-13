https://ria.ru/20231113/aeroflot-1909204114.html

Доля российских вин на рейсах авиакомпании "Аэрофлот" выросла до 70%

Доля российских вин на рейсах авиакомпании "Аэрофлот" выросла до 70% - РИА Новости, 13.11.2023

Доля российских вин на рейсах авиакомпании "Аэрофлот" выросла до 70%

Доля российских вин на рейсах крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в 2023 году выросла до 70%, доля российских продуктов и напитков на борту... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:03

2023-11-13T18:03

2023-11-13T18:03

новости компаний - экономика

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Доля российских вин на рейсах крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в 2023 году выросла до 70%, доля российских продуктов и напитков на борту увеличилась до 90%, сообщила пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более чем 90% (в 2021 году показатель составлял 60%)...Большая часть напитков, представленных в винной карте Аэрофлота, также производится в России. Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%",- говорится в сообщении. Большинство позиций в бортовом меню компании на 100% российские - это молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки, соусы и специи. Доля отечественного мяса, рыбы и морепродуктов в рационах авиакомпании более 90%, сыров - от 85% до 100% в зависимости от сорта. "Аэрофлот" предлагает пассажирам три вида российских вин в бизнес-классе, произведённых в Краснодарском крае: игристое, красное вино, белое вино, в классах эконом и комфорт - красное и белое вино. "Аэрофлот и в дальнейшем продолжит работу по импортозамещению продуктов и напитков на борту", - отметили в компании. В июле министр транспорта России Виталий Савельев сообщал, что "Аэрофлот" планирует довести долю подачи отечественных вин на зарубежных рейсах компании до 50%. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.

https://ria.ru/20231109/lizing-1908517612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, аэрофлот