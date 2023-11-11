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Мирная жительница Горловки пострадала при обстрелах ВСУ
Мирная жительница Горловки пострадала при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
Мирная жительница Горловки пострадала при обстрелах ВСУ
Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрелов города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T17:13
2023-11-11T17:13
2023-11-11T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
донецк
горловка
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрелов города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", - написал мэр в Telegram-канале. Ранее мэры Горловки и Донецка сообщали о гибели двух человек в результате обстрелов в субботу.
https://ria.ru/20231111/obstrel-1908863849.html
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в мире, иван приходько, донецк, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Донецк, Горловка
Мирная жительница Горловки пострадала при обстрелах ВСУ
Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрелов ВСУ