https://ria.ru/20231111/zhitelnitsa-1908873143.html

Мирная жительница Горловки пострадала при обстрелах ВСУ

Мирная жительница Горловки пострадала при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023

Мирная жительница Горловки пострадала при обстрелах ВСУ

Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрелов города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T17:13

2023-11-11T17:13

2023-11-11T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

донецк

горловка

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрелов города украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная горловчанка", - написал мэр в Telegram-канале. Ранее мэры Горловки и Донецка сообщали о гибели двух человек в результате обстрелов в субботу.

https://ria.ru/20231111/obstrel-1908863849.html

донецк

горловка

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в мире, иван приходько, донецк, горловка