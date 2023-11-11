https://ria.ru/20231111/zhenschina-1908885253.html

При обстреле Брянской области со стороны ВСУ ранена женщина

При обстреле Брянской области со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 11.11.2023

При обстреле Брянской области со стороны ВСУ ранена женщина

Украинские войска обстреляли поселок Запесочье в Погарском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T18:46

2023-11-11T18:46

2023-11-11T19:26

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

александр богомаз

погарский район

украина

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Запесочье в Погарском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз."В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, пострадавшую доставили в центральную районную больницу. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. Так, ранее сегодня над Стародубским округом в Брянской области системы ПВО сбили четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Накануне ВСУ обстреляли село Ломаковка в этом же округе. В результате никто не пострадал, повреждения получили дом и автомобиль.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231111/opasnost-1908879994.html

брянская область

погарский район

украина

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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, погарский район, украина