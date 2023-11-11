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При обстреле Брянской области со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 11.11.2023
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ ранена женщина
Украинские войска обстреляли поселок Запесочье в Погарском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:46
2023-11-11T18:46
2023-11-11T19:26
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
погарский район
украина
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Запесочье в Погарском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз."В результате атаки украинских террористов на мирных жителей ранена 60-летняя женщина", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, пострадавшую доставили в центральную районную больницу. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с дронов и устраивает диверсии. Так, ранее сегодня над Стародубским округом в Брянской области системы ПВО сбили четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет. Накануне ВСУ обстреляли село Ломаковка в этом же округе. В результате никто не пострадал, повреждения получили дом и автомобиль.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, погарский район, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Погарский район, Украина
При обстреле Брянской области со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле Брянской области ВСУ пострадала женщина, она госпитализирована