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У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение

У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение - РИА Новости, 11.11.2023

У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T06:22

2023-11-11T06:22

2023-11-11T16:13

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Геологическая служба США (USGS).Толчки зафиксировали в 03:15 по времени UTC (06:15 мск), эпицентр располагался в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине восьми километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.В субботу в Сан-Франциско в Северной Калифорнии стартует Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

https://ria.ru/20231110/zemletryasenie-1908775354.html

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калифорния, в мире, сша, сан-франциско