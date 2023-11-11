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У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение - РИА Новости, 11.11.2023
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06:22 11.11.2023 (обновлено: 16:13 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/zemletryasenie-1908806830.html
У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение - РИА Новости, 11.11.2023
У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T06:22
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Геологическая служба США (USGS).Толчки зафиксировали в 03:15 по времени UTC (06:15 мск), эпицентр располагался в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине восьми километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.В субботу в Сан-Франциско в Северной Калифорнии стартует Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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калифорния, в мире, сша, сан-франциско
Калифорния, В мире, США, Сан-Франциско
У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение

USGS: у берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0

© AP Photo / Eric RisbergБаннер с анонсом предстоящего саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско
Баннер с анонсом предстоящего саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннер с анонсом предстоящего саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки зафиксировали в 03:15 по времени UTC (06:15 мск), эпицентр располагался в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине восьми километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В субботу в Сан-Франциско в Северной Калифорнии стартует Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Доминиканской республике произошло землетрясение
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