https://ria.ru/20231111/zemletryasenie-1908806830.html
У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение - РИА Новости, 11.11.2023
У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T06:22
2023-11-11T06:22
2023-11-11T16:13
калифорния
в мире
сша
сан-франциско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908820758_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_f0d3d9bf7a5f9c7b607254133bf9c663.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Северной Калифорнии в США, сообщает Геологическая служба США (USGS).Толчки зафиксировали в 03:15 по времени UTC (06:15 мск), эпицентр располагался в 167 километрах к юго-западу от города Ферндейл. Очаг залегал на глубине восьми километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.В субботу в Сан-Франциско в Северной Калифорнии стартует Неделя экономических лидеров саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
https://ria.ru/20231110/zemletryasenie-1908775354.html
калифорния
сша
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908820758_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8437523d62d6573da30fd16f9c4e025d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калифорния, в мире, сша, сан-франциско
Калифорния, В мире, США, Сан-Франциско
У берегов Калифорнии перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
USGS: у берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0