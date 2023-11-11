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В Британии заметили, как изменился Зеленский после разгрома ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
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19:56 11.11.2023 (обновлено: 20:18 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/zelenskiy-1908893887.html
В Британии заметили, как изменился Зеленский после разгрома ВСУ
В Британии заметили, как изменился Зеленский после разгрома ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023
В Британии заметили, как изменился Зеленский после разгрома ВСУ
Неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского пишет Telegraph. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T19:56
2023-11-11T20:18
политика
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россия
владимир зеленский
валерий залужный
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского пишет Telegraph."На фоне зашедшего в тупик наступления напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость. Это признак, который может указывать на то, что Зеленский &lt;…&gt; оказался сломлен", — говорится в статье.Отмечается, что глава государства впервые раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте. Такой открытый раскол между киевскими военными и политиками произошел спустя 20 месяцев боевых действий, уточняется в публикации."Украинским властям очень не понравилось то, что положение на передовой было охарактеризовано как тупиковое", — пишут британские журналисты.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231111/vsu-1908875650.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Британии заметили, как изменился Зеленский после разгрома ВСУ

Telegraph: разгром ВСУ россиянами серьезно надломил Зеленского

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского пишет Telegraph.
«
"На фоне зашедшего в тупик наступления напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость. Это признак, который может указывать на то, что Зеленский <…> оказался сломлен", — говорится в статье.
Отмечается, что глава государства впервые раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте. Такой открытый раскол между киевскими военными и политиками произошел спустя 20 месяцев боевых действий, уточняется в публикации.
"Украинским властям очень не понравилось то, что положение на передовой было охарактеризовано как тупиковое", — пишут британские журналисты.
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
"Сделали мощно". Генерала ВСУ удивил маневр российской армии на Украине
Вчера, 17:36
ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
"Пора". На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО
Вчера, 16:00
 
ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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