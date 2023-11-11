https://ria.ru/20231111/zelenskiy-1908893887.html

В Британии заметили, как изменился Зеленский после разгрома ВСУ

В Британии заметили, как изменился Зеленский после разгрома ВСУ - РИА Новости, 11.11.2023

В Британии заметили, как изменился Зеленский после разгрома ВСУ

Неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского пишет Telegraph. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T19:56

2023-11-11T19:56

2023-11-11T20:18

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского пишет Telegraph."На фоне зашедшего в тупик наступления напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость. Это признак, который может указывать на то, что Зеленский <…> оказался сломлен", — говорится в статье.Отмечается, что глава государства впервые раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте. Такой открытый раскол между киевскими военными и политиками произошел спустя 20 месяцев боевых действий, уточняется в публикации."Украинским властям очень не понравилось то, что положение на передовой было охарактеризовано как тупиковое", — пишут британские журналисты.ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231111/vsu-1908875650.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, владимир путин, вооруженные силы украины, нато