В Британии заметили, как изменился Зеленский после разгрома ВСУ
Telegraph: разгром ВСУ россиянами серьезно надломил Зеленского
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Неудачи ВСУ на фронте сломили президента Украины Владимира Зеленского пишет Telegraph.
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"На фоне зашедшего в тупик наступления напряженность в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость. Это признак, который может указывать на то, что Зеленский <…> оказался сломлен", — говорится в статье.
Отмечается, что глава государства впервые раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте. Такой открытый раскол между киевскими военными и политиками произошел спустя 20 месяцев боевых действий, уточняется в публикации.
"Украинским властям очень не понравилось то, что положение на передовой было охарактеризовано как тупиковое", — пишут британские журналисты.
ВСУ пять месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.