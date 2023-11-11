https://ria.ru/20231111/zelenskiy-1908805640.html

"Катастрофа": в Германии резко высказались о Зеленском

"Катастрофа": в Германии резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 11.11.2023

"Катастрофа": в Германии резко высказались о Зеленском

Манипуляции Владимира Зеленского в отношении западных стран больше не действуют, а Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, об этом пишут... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T05:55

2023-11-11T05:55

2023-11-11T15:46

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олаф шольц

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Манипуляции Владимира Зеленского в отношении западных стран больше не действуют, а Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, об этом пишут обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд."Он (Зеленский. — Прим. ред.) неоднократно подвергал западные правительства моральному давлению, требуя предоставить Украине больше оружия, боеприпасов и денег для оборонительной кампании против России. Однако после 7 октября (атаки ХАМАС на Израиль. — Прим. ред.) внимание сместилось с Украины", — говорится в публикации.Как отмечают авторы, новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказывается соглашаться на выделение помощи Киеву, используя Украину в качестве "политического рычага" давления на администрацию. По словам журналистов, прекращение помощи со стороны Вашингтона не может быть компенсировано никем, в том числе и крупнейшим после США донором киевского режима — Германией."Для Украины прекращение помощи США будет не чем иным, как катастрофой. <…> Правительство Германии гордится тем, что является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву после США. Но этой помощи будет недостаточно, чтобы обеспечить победу Украины", — говорится в статье.Как ранее отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, помощи Берлина будет недостаточно не только для "победы" Украины, но и для того, чтобы она не проиграла.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20231111/nemtsy-1908800466.html

https://ria.ru/20231111/alyans-1908803486.html

украина

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в мире, украина, германия, сша, владимир зеленский, майк джонсон, олаф шольц, хамас, нато