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"Катастрофа": в Германии резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 11.11.2023
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05:55 11.11.2023 (обновлено: 15:46 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/zelenskiy-1908805640.html
"Катастрофа": в Германии резко высказались о Зеленском
"Катастрофа": в Германии резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 11.11.2023
"Катастрофа": в Германии резко высказались о Зеленском
Манипуляции Владимира Зеленского в отношении западных стран больше не действуют, а Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, об этом пишут... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T05:55
2023-11-11T15:46
в мире
украина
германия
сша
владимир зеленский
майк джонсон
олаф шольц
хамас
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Манипуляции Владимира Зеленского в отношении западных стран больше не действуют, а Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, об этом пишут обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд."Он (Зеленский. — Прим. ред.) неоднократно подвергал западные правительства моральному давлению, требуя предоставить Украине больше оружия, боеприпасов и денег для оборонительной кампании против России. Однако после 7 октября (атаки ХАМАС на Израиль. — Прим. ред.) внимание сместилось с Украины", — говорится в публикации.Как отмечают авторы, новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказывается соглашаться на выделение помощи Киеву, используя Украину в качестве "политического рычага" давления на администрацию. По словам журналистов, прекращение помощи со стороны Вашингтона не может быть компенсировано никем, в том числе и крупнейшим после США донором киевского режима — Германией.&quot;Для Украины прекращение помощи США будет не чем иным, как катастрофой. &lt;…&gt; Правительство Германии гордится тем, что является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву после США. Но этой помощи будет недостаточно, чтобы обеспечить победу Украины&quot;, — говорится в статье.Как ранее отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, помощи Берлина будет недостаточно не только для "победы" Украины, но и для того, чтобы она не проиграла.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20231111/nemtsy-1908800466.html
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в мире, украина, германия, сша, владимир зеленский, майк джонсон, олаф шольц, хамас, нато
В мире, Украина, Германия, США, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Олаф Шольц, ХАМАС, НАТО
"Катастрофа": в Германии резко высказались о Зеленском

Spiegel: манипуляции Зеленского больше не действуют, ему больше некому помочь

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Carl Court
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Манипуляции Владимира Зеленского в отношении западных стран больше не действуют, а Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, об этом пишут обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) неоднократно подвергал западные правительства моральному давлению, требуя предоставить Украине больше оружия, боеприпасов и денег для оборонительной кампании против России. Однако после 7 октября (атаки ХАМАС на Израиль. — Прим. ред.) внимание сместилось с Украины", — говорится в публикации.
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине
Вчера, 02:40
Как отмечают авторы, новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказывается соглашаться на выделение помощи Киеву, используя Украину в качестве "политического рычага" давления на администрацию. По словам журналистов, прекращение помощи со стороны Вашингтона не может быть компенсировано никем, в том числе и крупнейшим после США донором киевского режима — Германией.
«

"Для Украины прекращение помощи США будет не чем иным, как катастрофой. <…> Правительство Германии гордится тем, что является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву после США. Но этой помощи будет недостаточно, чтобы обеспечить победу Украины", — говорится в статье.

Как ранее отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, помощи Берлина будет недостаточно не только для "победы" Украины, но и для того, чтобы она не проиграла.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Вчера, 05:01
 
В миреУкраинаГерманияСШАВладимир ЗеленскийМайк ДжонсонОлаф ШольцХАМАСНАТО
 
 
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