"Катастрофа": в Германии резко высказались о Зеленском
Spiegel: манипуляции Зеленского больше не действуют, ему больше некому помочь
© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
© AP Photo / Carl Court
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Манипуляции Владимира Зеленского в отношении западных стран больше не действуют, а Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, об этом пишут обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) неоднократно подвергал западные правительства моральному давлению, требуя предоставить Украине больше оружия, боеприпасов и денег для оборонительной кампании против России. Однако после 7 октября (атаки ХАМАС на Израиль. — Прим. ред.) внимание сместилось с Украины", — говорится в публикации.
Как отмечают авторы, новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказывается соглашаться на выделение помощи Киеву, используя Украину в качестве "политического рычага" давления на администрацию. По словам журналистов, прекращение помощи со стороны Вашингтона не может быть компенсировано никем, в том числе и крупнейшим после США донором киевского режима — Германией.
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"Для Украины прекращение помощи США будет не чем иным, как катастрофой. <…> Правительство Германии гордится тем, что является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву после США. Но этой помощи будет недостаточно, чтобы обеспечить победу Украины", — говорится в статье.
Как ранее отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц, помощи Берлина будет недостаточно не только для "победы" Украины, но и для того, чтобы она не проиграла.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.