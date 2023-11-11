https://ria.ru/20231111/zakarpate-1908833629.html
В Закарпатье раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ
В Закарпатье раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ - РИА Новости, 11.11.2023
В Закарпатье раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с представителями полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T11:47
2023-11-11T11:47
2023-11-11T11:47
религия
украина
закарпатская область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с представителями полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Луг в Закарпатской области Украины, сообщает в субботу Союз православных журналистов. "Село Луг, Раховский район, Закарпатье. С утра в храм пришла полиция и люди в камуфляже. Они срезали замки на храме и не пускают прихожан, которые уже подтвердили свою верность УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза. Из сопровождающего публикацию видео следует, что один из сторонников раскольнической ПЦУ запретил верующей УПЦ снимать на телефон факт захвата храма, заявив, что "всё кончено", и потребовав не накалять обстановку. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент одобрил в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231110/upts-1908758400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, закарпатская область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Закарпатская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Религия
В Закарпатье раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ
В закарпатском селе Луг раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с представителями полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Луг в Закарпатской области Украины, сообщает в субботу Союз православных журналистов.
"Село Луг, Раховский район, Закарпатье. С утра в храм пришла полиция и люди в камуфляже. Они срезали замки на храме и не пускают прихожан, которые уже подтвердили свою верность УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза.
В УПЦ обвинили полицию Украины в содействии преступлениям против верующих
Из сопровождающего публикацию видео следует, что один из сторонников раскольнической ПЦУ запретил верующей УПЦ снимать на телефон факт захвата храма, заявив, что "всё кончено", и потребовав не накалять обстановку.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент одобрил в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
СБУ проводит проверки в храмах канонической УПЦ в Закарпатской области