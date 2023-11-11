https://ria.ru/20231111/zakarpate-1908833629.html

В Закарпатье раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ

В Закарпатье раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ - РИА Новости, 11.11.2023

В Закарпатье раскольники вместе с полицией захватили храм УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с представителями полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T11:47

2023-11-11T11:47

2023-11-11T11:47

религия

украина

закарпатская область

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с представителями полиции захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Луг в Закарпатской области Украины, сообщает в субботу Союз православных журналистов. "Село Луг, Раховский район, Закарпатье. С утра в храм пришла полиция и люди в камуфляже. Они срезали замки на храме и не пускают прихожан, которые уже подтвердили свою верность УПЦ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза. Из сопровождающего публикацию видео следует, что один из сторонников раскольнической ПЦУ запретил верующей УПЦ снимать на телефон факт захвата храма, заявив, что "всё кончено", и потребовав не накалять обстановку. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент одобрил в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231110/upts-1908758400.html

https://ria.ru/20231107/proverki-1907904815.html

украина

закарпатская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, закарпатская область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия