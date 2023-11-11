https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908793165.html

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2023

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Киевской области, сообщает украинское издание Klymenko.Time. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T00:23

2023-11-11T00:23

2023-11-11T00:23

специальная военная операция на украине

киевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области, сообщает украинское издание Klymenko.Time. "Взрывы в Киевской области", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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киевская область

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киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире