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В Рязанской области подняли три вагона, сошедшие с рельсов - РИА Новости, 11.11.2023
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12:04 11.11.2023 (обновлено: 12:14 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/vagony-1908834939.html
В Рязанской области подняли три вагона, сошедшие с рельсов
В Рязанской области подняли три вагона, сошедшие с рельсов - РИА Новости, 11.11.2023
В Рязанской области подняли три вагона, сошедшие с рельсов
Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области, уже подняты три вагона, сообщила Московская железная... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:04
2023-11-11T12:14
происшествия
рязанская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области, уже подняты три вагона, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Как информировала МЖД, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. "Продолжаем восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области... Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут ещё около 50 человек. На месте работает восстановительный поезд. На подходе ещё два. Три вагона уже подняты", - говорится в сообщении. По информации МЖД, машинист поезда не пострадал, медпомощь помощнику машиниста не потребовалась. По данным Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь. Организована доследственная проверка. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что произошел сход вагонов с минеральными удобрениями, ведомство также проводит проверку. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов.
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области подняли три вагона, сошедшие с рельсов

В Рязанской области железнодорожники подняли три вагона, сошедшие с рельсов

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramЖелезнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. 11 ноября 2023
Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. 11 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. 11 ноября 2023
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области, уже подняты три вагона, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Как информировала МЖД, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.
"Продолжаем восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области... Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут ещё около 50 человек. На месте работает восстановительный поезд. На подходе ещё два. Три вагона уже подняты", - говорится в сообщении.
По информации МЖД, машинист поезда не пострадал, медпомощь помощнику машиниста не потребовалась.
Сход вагонов на перегоне Рыбное- Блокпост 204 км
Прокуратура проводит проверку из-за схода с рельсов вагонов под Рязанью
Вчера, 10:30
По данным Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь. Организована доследственная проверка. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что произошел сход вагонов с минеральными удобрениями, ведомство также проводит проверку.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов.
 
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