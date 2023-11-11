В Рязанской области подняли три вагона, сошедшие с рельсов
В Рязанской области железнодорожники подняли три вагона, сошедшие с рельсов
© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramЖелезнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. 11 ноября 2023
Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области. 11 ноября 2023
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области, уже подняты три вагона, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Как информировала МЖД, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет.
"Продолжаем восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области... Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут ещё около 50 человек. На месте работает восстановительный поезд. На подходе ещё два. Три вагона уже подняты", - говорится в сообщении.
По информации МЖД, машинист поезда не пострадал, медпомощь помощнику машиниста не потребовалась.
По данным Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь. Организована доследственная проверка. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что произошел сход вагонов с минеральными удобрениями, ведомство также проводит проверку.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов.