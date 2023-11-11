https://ria.ru/20231111/vagony-1908834939.html

В Рязанской области подняли три вагона, сошедшие с рельсов

В Рязанской области подняли три вагона, сошедшие с рельсов - РИА Новости, 11.11.2023

В Рязанской области подняли три вагона, сошедшие с рельсов

Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области, уже подняты три вагона, сообщила Московская железная... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T12:04

2023-11-11T12:04

2023-11-11T12:14

происшествия

рязанская область

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте схода вагонов поезда в Рязанской области, уже подняты три вагона, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Как информировала МЖД, в субботу в 07.12 на перегоне Рыбное - Блокпост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Незначительные травмы получил помощник машиниста. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. "Продолжаем восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда в Рязанской области... Для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. В ближайшие часы прибудут ещё около 50 человек. На месте работает восстановительный поезд. На подходе ещё два. Три вагона уже подняты", - говорится в сообщении. По информации МЖД, машинист поезда не пострадал, медпомощь помощнику машиниста не потребовалась. По данным Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, произошел сход 15 вагонов грузового поезда. Машинисту и помощнику машиниста, получившим повреждения, оказывается медицинская помощь. Организована доследственная проверка. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что произошел сход вагонов с минеральными удобрениями, ведомство также проводит проверку. Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов.

https://ria.ru/20231111/proverka-1908823250.html

рязанская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область