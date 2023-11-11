https://ria.ru/20231111/ukraina-1908886038.html
Вагенкнехт благодарна всем, кто может стать посредником по Украине
Вагенкнехт благодарна всем, кто может стать посредником по Украине - РИА Новости, 11.11.2023
Вагенкнехт благодарна всем, кто может стать посредником по Украине
Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая критикует санкции против России и военные поставки Украине, заявила, что приветствовала бы возможные посреднические... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T18:55
2023-11-11T18:55
2023-11-11T18:55
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая критикует санкции против России и военные поставки Украине, заявила, что приветствовала бы возможные посреднические усилия по Украине экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. "Я благодарна всем, кто может стать посредником. И, разумеется, что тот, кто выступает посредником в таком конфликте, должен обладать определенными связями. При этом, конечно, тогда ему пришлось бы получить определенное разрешение от федерального правительства", - заявила Вагенкнехт в интервью телеканалу WDR (часть медиагруппы ARD). Цитату приводит телеканал ARD, само интервью выйдет позднее. Как сообщает телеканал, Вагенкнехт поприветствовала бы в этом контексте усилия Шрёдера. В прошлом месяце Шрёдер заявил газете Berliner Zeitung, что в 2022 году на него выходила украинская сторона, интересуясь, сможет ли он выступить посредником в переговорах с российской стороной. По его словам, Киев был готов пойти на мирное соглашение с Россией, но США запретили заключать его. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20231107/peregovory-1908036651.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905618825.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, германия, герхард шредер, сара вагенкнехт, ard, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Германия, Герхард Шредер, Сара Вагенкнехт, ARD, Владимир Путин
Вагенкнехт благодарна всем, кто может стать посредником по Украине
Сара Вагенкнехт была бы рада возможному посредничеству Шредера по Украине