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Черный день для Украины: Брюссель выдвинул Киеву неприемлемые требования - РИА Новости, 11.11.2023
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08:00 11.11.2023 (обновлено: 08:08 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908388362.html
Черный день для Украины: Брюссель выдвинул Киеву неприемлемые требования
Черный день для Украины: Брюссель выдвинул Киеву неприемлемые требования - РИА Новости, 11.11.2023
Черный день для Украины: Брюссель выдвинул Киеву неприемлемые требования
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала Европейскому совету приступить к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Грузии пообещали РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T08:00
2023-11-11T08:08
в мире
украина
киев
брюссель
денис шмыгаль
урсула фон дер ляйен
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала Европейскому совету приступить к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Грузии пообещали статус кандидата. Но нужно завершить внутренние реформы. Какие перспективы у Киева, Кишинева и Тбилиси — в материале РИА Новости.Слово меньшинствамБрюссель ждет от Украины дальнейшего укрепления антикоррупционных институтов, борьбы с олигархами и защиты нацменьшинств. В частности, надо учесть претензии Венецианской комиссии к закону о языке, ущемляющему права нетитульного населения при получении образования и обмене информацией.Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine сразу сказал, что Украина не готова к евроинтеграции из-за тотальной коррупции. По его мнению, неправильно давать ложные обещания людям, и так оказавшимся по горло в проблемах. Юнкера возмущают политики, убеждающие украинцев, что те могут присоединиться к ЕС немедленно. Он напомнил: у Брюсселя уже был неудачный опыт такого рода и повторять ошибки нельзя.В Киеве же уверены, что выполнили все требования Еврокомиссии. В частности, в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о целевой программе "Единство в многообразии" (на самом деле она посвящена не правам нацменьшинств, а их дальнейшей украинизации) и отчитался об успешной, по его мнению, судебной реформе, борьбе с коррупцией и олигархами.Между тем европейские власти сомневаются не только в необходимости расширения ЕС, но и в целесообразности выделения Киеву дополнительных денежных средств. В конце октября на саммите так и не согласовали четырехлетнюю программу на 50 миллиардов евро. Договорились использовать замороженные активы Москвы. Но никто не знает, как это сделать. Пока присвоили лишь три миллиарда — доход с российских бумаг в депозитарии Euroclear.Кроме того, против присоединения Украины Венгрия и Словакия. В Будапеште и Братиславе убеждены, что прежде всего нужно прекратить боевые действия. И вообще лучше не торопиться. "Если вы хотите серьезно говорить, нам нужен стратегический документ. Но у нас ни документа, ни дискуссии о нем. Мы должны понять, почему для ЕС было бы хорошо интегрировать Украину", — подчеркнул венгерский лидер Виктор Орбан.Знаменитое гостеприимствоПо поводу Грузии фон дер Ляйен сообщила, что статус кандидата дадут, но власти должны защищать интересы народа и добиваться большего прогресса в выполнении 12 рекомендаций для Тбилиси, озвученных в 2022-м."Я рада и приветствую положительное решение Еврокомиссии, — поспешила заверить президент Саломе Зурабишвили. — Я продолжу реформы, которые все еще необходимы". Учредитель главного оппозиционного телеканала страны "Мтавари Архи" Ника Гварамия отметил, что решение ЕК — это заслуга народа, а не властей. И добавил: правительство может в любой момент совершить нечто такое, что через месяц у Евросовета не будет никакого желания предоставлять Грузии статус кандидата.Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал, что правящая партия добилась такого результата благодаря 11 годам кропотливой работы. Это было время мира и европеизации республики, уточнил он. И если бы 11 лет назад "Грузинская мечта" не пришла к власти, "исторического перелома" не случилось бы.Почти РумынияГлава правительства Молдавии Дорин Речан призвал сограждан не радоваться раньше времени. Предстоит проделать еще очень большую работу, прежде чем пустят в Евросоюз.В отличие от него президент Майя Санду не сдерживала эмоций. "Это признание наших общих усилий: государственных учреждений, которые работают над преобразованием страны, и граждан, выбравших мир, демократию и развитие", — ликовала она. По ее прогнозу, евроинтеграция завершится к 2030-му.Конечно, нужно усилить борьбу с коррупцией и олигархами. Но если в середине декабря у Евросовета не возникнет возражений, переговоры стартуют весной 2024 года.Будет хужеОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что заявления еврочиновников принципиально ничего не изменили на постсоветском пространстве. В частности, положение Киева как ухудшалось, так и продолжит ухудшаться."В статусе кандидата можно оставаться десятилетиями. Есть даже анекдот: Украина вступит в ЕС сразу после Турции, но Турция не вступит никогда", — отметил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Украина с экономической точки зрения с каждым днем все менее привлекательна для ЕС. "К примеру, Запад вложил в Грецию около 130 миллиардов евро после экономического кризиса. Киеву, очевидно, потребуется намного больше", — поясняет эксперт.Директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов тоже упомянул Турцию, однако уточнил, что по политическим мотивам, например, можно присоединить Молдавию к Румынии. Что касается Украины, то тут под вопросом не только евроинтеграция, а вообще существование. "В Европе это тоже отлично понимают, поэтому полтора года нахваливали Киев, но когда пришло время делать практические шаги, указали на необходимость дальнейших реформ", — говорит он.Специалисты уверены: бывшие советские республики никогда не достигнут нужных Брюсселю показателей. С одной стороны, эти требования изначально служили предлогом для отказа, а с другой — та же Украина не может не ущемлять нацменьшинства в силу общеизвестных особенностей своего политического режима.
https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
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в мире, украина, киев, брюссель, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, евросоюз, венецианская комиссия
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Денис Шмыгаль, Урсула фон дер Ляйен, Ираклий Гарибашвили, Еврокомиссия, Евросоюз, Венецианская комиссия
Черный день для Украины: Брюссель выдвинул Киеву неприемлемые требования

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной по вступлению в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала Европейскому совету приступить к переговорам о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Грузии пообещали статус кандидата. Но нужно завершить внутренние реформы. Какие перспективы у Киева, Кишинева и Тбилиси — в материале РИА Новости.

Слово меньшинствам

Брюссель ждет от Украины дальнейшего укрепления антикоррупционных институтов, борьбы с олигархами и защиты нацменьшинств. В частности, надо учесть претензии Венецианской комиссии к закону о языке, ущемляющему права нетитульного населения при получении образования и обмене информацией.
© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев
Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine сразу сказал, что Украина не готова к евроинтеграции из-за тотальной коррупции. По его мнению, неправильно давать ложные обещания людям, и так оказавшимся по горло в проблемах. Юнкера возмущают политики, убеждающие украинцев, что те могут присоединиться к ЕС немедленно. Он напомнил: у Брюсселя уже был неудачный опыт такого рода и повторять ошибки нельзя.
В Киеве же уверены, что выполнили все требования Еврокомиссии. В частности, в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о целевой программе "Единство в многообразии" (на самом деле она посвящена не правам нацменьшинств, а их дальнейшей украинизации) и отчитался об успешной, по его мнению, судебной реформе, борьбе с коррупцией и олигархами.
Между тем европейские власти сомневаются не только в необходимости расширения ЕС, но и в целесообразности выделения Киеву дополнительных денежных средств. В конце октября на саммите так и не согласовали четырехлетнюю программу на 50 миллиардов евро. Договорились использовать замороженные активы Москвы. Но никто не знает, как это сделать. Пока присвоили лишь три миллиарда — доход с российских бумаг в депозитарии Euroclear.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Кроме того, против присоединения Украины Венгрия и Словакия. В Будапеште и Братиславе убеждены, что прежде всего нужно прекратить боевые действия. И вообще лучше не торопиться. "Если вы хотите серьезно говорить, нам нужен стратегический документ. Но у нас ни документа, ни дискуссии о нем. Мы должны понять, почему для ЕС было бы хорошо интегрировать Украину", — подчеркнул венгерский лидер Виктор Орбан.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар
8 ноября, 08:00

Знаменитое гостеприимство

По поводу Грузии фон дер Ляйен сообщила, что статус кандидата дадут, но власти должны защищать интересы народа и добиваться большего прогресса в выполнении 12 рекомендаций для Тбилиси, озвученных в 2022-м.
"Я рада и приветствую положительное решение Еврокомиссии, — поспешила заверить президент Саломе Зурабишвили. — Я продолжу реформы, которые все еще необходимы". Учредитель главного оппозиционного телеканала страны "Мтавари Архи" Ника Гварамия отметил, что решение ЕК — это заслуга народа, а не властей. И добавил: правительство может в любой момент совершить нечто такое, что через месяц у Евросовета не будет никакого желания предоставлять Грузии статус кандидата.
© AP Photo / Shakh AivazovУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал, что правящая партия добилась такого результата благодаря 11 годам кропотливой работы. Это было время мира и европеизации республики, уточнил он. И если бы 11 лет назад "Грузинская мечта" не пришла к власти, "исторического перелома" не случилось бы.

Почти Румыния

Глава правительства Молдавии Дорин Речан призвал сограждан не радоваться раньше времени. Предстоит проделать еще очень большую работу, прежде чем пустят в Евросоюз.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан
В отличие от него президент Майя Санду не сдерживала эмоций. "Это признание наших общих усилий: государственных учреждений, которые работают над преобразованием страны, и граждан, выбравших мир, демократию и развитие", — ликовала она. По ее прогнозу, евроинтеграция завершится к 2030-му.
Конечно, нужно усилить борьбу с коррупцией и олигархами. Но если в середине декабря у Евросовета не возникнет возражений, переговоры стартуют весной 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду на саммите Европейского политического сообщества - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Сжигают мосты. Молдавия оставила СНГ без денег
6 августа, 08:00

Будет хуже

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что заявления еврочиновников принципиально ничего не изменили на постсоветском пространстве. В частности, положение Киева как ухудшалось, так и продолжит ухудшаться.
"В статусе кандидата можно оставаться десятилетиями. Есть даже анекдот: Украина вступит в ЕС сразу после Турции, но Турция не вступит никогда", — отметил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Украина с экономической точки зрения с каждым днем все менее привлекательна для ЕС. "К примеру, Запад вложил в Грецию около 130 миллиардов евро после экономического кризиса. Киеву, очевидно, потребуется намного больше", — поясняет эксперт.
Директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов тоже упомянул Турцию, однако уточнил, что по политическим мотивам, например, можно присоединить Молдавию к Румынии. Что касается Украины, то тут под вопросом не только евроинтеграция, а вообще существование. "В Европе это тоже отлично понимают, поэтому полтора года нахваливали Киев, но когда пришло время делать практические шаги, указали на необходимость дальнейших реформ", — говорит он.
Специалисты уверены: бывшие советские республики никогда не достигнут нужных Брюсселю показателей. С одной стороны, эти требования изначально служили предлогом для отказа, а с другой — та же Украина не может не ущемлять нацменьшинства в силу общеизвестных особенностей своего политического режима.
 
В миреУкраинаКиевБрюссельДенис ШмыгальУрсула фон дер ЛяйенИраклий ГарибашвилиЕврокомиссияЕвросоюзВенецианская комиссия
 
 
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