https://ria.ru/20231111/udar-1908845373.html

МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа

МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа - РИА Новости, 11.11.2023

МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа

Израиль наносит серию авиаударов вблизи индонезийской больницы в секторе Газа, сообщает МВД Палестины. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:43

2023-11-11T13:43

2023-11-11T13:51

в мире

палестина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903403389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7cf517a4c96a7675660c49a88bc873.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Израиль наносит серию авиаударов вблизи индонезийской больницы в секторе Газа, сообщает МВД Палестины."Оккупант (Израиль - ред.) проводит серию жестоких авианалетов в районе Тель аз-Заатар и в окрестностях индонезийской больницы на севере Газы", - говорится в заявлении ведомства.В пятницу министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения об обстреле ВВС Израиля окрестностей индонезийской больницы в секторе Газа и заявило, что серия ударов нанесла ущерб медучреждению.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908768517.html

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году