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МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа - РИА Новости, 11.11.2023
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13:43 11.11.2023 (обновлено: 13:51 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/udar-1908845373.html
МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа
МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа - РИА Новости, 11.11.2023
МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа
Израиль наносит серию авиаударов вблизи индонезийской больницы в секторе Газа, сообщает МВД Палестины. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:43
2023-11-11T13:51
в мире
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Израиль наносит серию авиаударов вблизи индонезийской больницы в секторе Газа, сообщает МВД Палестины."Оккупант (Израиль - ред.) проводит серию жестоких авианалетов в районе Тель аз-Заатар и в окрестностях индонезийской больницы на севере Газы", - говорится в заявлении ведомства.В пятницу министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения об обстреле ВВС Израиля окрестностей индонезийской больницы в секторе Газа и заявило, что серия ударов нанесла ущерб медучреждению.
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа

МВД Палестины: Израиль наносит серию авиаударов вблизи больницы в секторе Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Израиль наносит серию авиаударов вблизи индонезийской больницы в секторе Газа, сообщает МВД Палестины.
"Оккупант (Израиль - ред.) проводит серию жестоких авианалетов в районе Тель аз-Заатар и в окрестностях индонезийской больницы на севере Газы", - говорится в заявлении ведомства.
В пятницу министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения об обстреле ВВС Израиля окрестностей индонезийской больницы в секторе Газа и заявило, что серия ударов нанесла ущерб медучреждению.
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В миреПалестинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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