https://ria.ru/20231111/udar-1908845373.html
МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа
МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа - РИА Новости, 11.11.2023
МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа
Израиль наносит серию авиаударов вблизи индонезийской больницы в секторе Газа, сообщает МВД Палестины. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:43
2023-11-11T13:43
2023-11-11T13:51
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Израиль наносит серию авиаударов вблизи индонезийской больницы в секторе Газа, сообщает МВД Палестины."Оккупант (Израиль - ред.) проводит серию жестоких авианалетов в районе Тель аз-Заатар и в окрестностях индонезийской больницы на севере Газы", - говорится в заявлении ведомства.В пятницу министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения об обстреле ВВС Израиля окрестностей индонезийской больницы в секторе Газа и заявило, что серия ударов нанесла ущерб медучреждению.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908768517.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МВД Палестины сообщило об ударах Израиля вблизи больницы в секторе Газа
МВД Палестины: Израиль наносит серию авиаударов вблизи больницы в секторе Газа