https://ria.ru/20231111/turtsiya-1908904619.html

В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы

В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы - РИА Новости, 11.11.2023

В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы

Мэрия города Газиантеп на юго-востоке Турции приняла решение перечислять зарплату сотрудников на карты национальной платежной системы Troy вместо Visa и... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T21:37

2023-11-11T21:37

2023-11-11T21:37

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mastercard, inc.

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СТАМБУЛ, 11 ноя – РИА Новости. Мэрия города Газиантеп на юго-востоке Турции приняла решение перечислять зарплату сотрудников на карты национальной платежной системы Troy вместо Visa и Mastercard в знак бойкота "поддерживающих Израиль" систем, заявила мэр Фатма Шахин, аналогичное решение принято в ряде других городов и госорганов. "Мэрия Газиантепа после бойкота фирм, поддерживающих угнетение и резню палестинцев, отказывается от услуг глобальных платежных систем, оказывающих поддержку Израилю, и переходит на турецкую систему Troy", - написала мэр в соцсети X. Она уточнила, что решение затронет всех сотрудников мэрии. О принятии аналогичного решения сообщили и в руководстве стамбульского района Умрание, где также запретили продажу товаров израильского происхождения в государственных столовых. Помимо этого, на систему Troy перешли в мэрии городов Батталгази на востоке и Чорум на севере Турции – решение коснулось двух тысяч сотрудников, а мэр Чорума Ибрагим Ашгын назвал Visa и Mastercard "поддерживающими сионизм". Также на Troy перейдут сотрудники Управления по делам религии, на переход уйдет около двух недель. Система Troy начала оказывать услуги в 2016 году, на данный момент выпущено около 19 миллионов карт, выпускаемых 55 банками Турции. Вне страны карту принимают в 185 странах. По данным компании, объем операций по карте увеличился в октябре до 47,9 миллиардов лир с 30,5 миллиардов в сентябре.

https://ria.ru/20231111/erdogan-1908890363.html

https://ria.ru/20231110/gaza-1908558139.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, турция, израиль, газиантеп, mastercard, inc., visa, inc.