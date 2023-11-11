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В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы - РИА Новости, 11.11.2023
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21:37 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/turtsiya-1908904619.html
В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы
В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы - РИА Новости, 11.11.2023
В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы
Мэрия города Газиантеп на юго-востоке Турции приняла решение перечислять зарплату сотрудников на карты национальной платежной системы Troy вместо Visa и... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T21:37
2023-11-11T21:37
в мире
технологии
турция
израиль
газиантеп
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СТАМБУЛ, 11 ноя – РИА Новости. Мэрия города Газиантеп на юго-востоке Турции приняла решение перечислять зарплату сотрудников на карты национальной платежной системы Troy вместо Visa и Mastercard в знак бойкота "поддерживающих Израиль" систем, заявила мэр Фатма Шахин, аналогичное решение принято в ряде других городов и госорганов. "Мэрия Газиантепа после бойкота фирм, поддерживающих угнетение и резню палестинцев, отказывается от услуг глобальных платежных систем, оказывающих поддержку Израилю, и переходит на турецкую систему Troy", - написала мэр в соцсети X. Она уточнила, что решение затронет всех сотрудников мэрии. О принятии аналогичного решения сообщили и в руководстве стамбульского района Умрание, где также запретили продажу товаров израильского происхождения в государственных столовых. Помимо этого, на систему Troy перешли в мэрии городов Батталгази на востоке и Чорум на севере Турции – решение коснулось двух тысяч сотрудников, а мэр Чорума Ибрагим Ашгын назвал Visa и Mastercard "поддерживающими сионизм". Также на Troy перейдут сотрудники Управления по делам религии, на переход уйдет около двух недель. Система Troy начала оказывать услуги в 2016 году, на данный момент выпущено около 19 миллионов карт, выпускаемых 55 банками Турции. Вне страны карту принимают в 185 странах. По данным компании, объем операций по карте увеличился в октябре до 47,9 миллиардов лир с 30,5 миллиардов в сентябре.
https://ria.ru/20231111/erdogan-1908890363.html
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в мире, технологии, турция, израиль, газиантеп, mastercard, inc., visa, inc.
В мире, Технологии, Турция, Израиль, Газиантеп, MasterCard, Inc., Visa, Inc.
В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы

Турецкие города отказываются от поддерживающих Израиль платежных систем

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 ноя – РИА Новости. Мэрия города Газиантеп на юго-востоке Турции приняла решение перечислять зарплату сотрудников на карты национальной платежной системы Troy вместо Visa и Mastercard в знак бойкота "поддерживающих Израиль" систем, заявила мэр Фатма Шахин, аналогичное решение принято в ряде других городов и госорганов.
«
"Мэрия Газиантепа после бойкота фирм, поддерживающих угнетение и резню палестинцев, отказывается от услуг глобальных платежных систем, оказывающих поддержку Израилю, и переходит на турецкую систему Troy", - написала мэр в соцсети X.
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Она уточнила, что решение затронет всех сотрудников мэрии.
О принятии аналогичного решения сообщили и в руководстве стамбульского района Умрание, где также запретили продажу товаров израильского происхождения в государственных столовых. Помимо этого, на систему Troy перешли в мэрии городов Батталгази на востоке и Чорум на севере Турции – решение коснулось двух тысяч сотрудников, а мэр Чорума Ибрагим Ашгын назвал Visa и Mastercard "поддерживающими сионизм". Также на Troy перейдут сотрудники Управления по делам религии, на переход уйдет около двух недель.
Система Troy начала оказывать услуги в 2016 году, на данный момент выпущено около 19 миллионов карт, выпускаемых 55 банками Турции. Вне страны карту принимают в 185 странах. По данным компании, объем операций по карте увеличился в октябре до 47,9 миллиардов лир с 30,5 миллиардов в сентябре.
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В миреТехнологииТурцияИзраильГазиантепMasterCard, Inc.Visa, Inc.
 
 
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