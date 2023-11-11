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В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы
В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы - РИА Новости, 11.11.2023
В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы
Мэрия города Газиантеп на юго-востоке Турции приняла решение перечислять зарплату сотрудников на карты национальной платежной системы Troy вместо Visa и... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T21:37
2023-11-11T21:37
2023-11-11T21:37
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СТАМБУЛ, 11 ноя – РИА Новости. Мэрия города Газиантеп на юго-востоке Турции приняла решение перечислять зарплату сотрудников на карты национальной платежной системы Troy вместо Visa и Mastercard в знак бойкота "поддерживающих Израиль" систем, заявила мэр Фатма Шахин, аналогичное решение принято в ряде других городов и госорганов. "Мэрия Газиантепа после бойкота фирм, поддерживающих угнетение и резню палестинцев, отказывается от услуг глобальных платежных систем, оказывающих поддержку Израилю, и переходит на турецкую систему Troy", - написала мэр в соцсети X. Она уточнила, что решение затронет всех сотрудников мэрии. О принятии аналогичного решения сообщили и в руководстве стамбульского района Умрание, где также запретили продажу товаров израильского происхождения в государственных столовых. Помимо этого, на систему Troy перешли в мэрии городов Батталгази на востоке и Чорум на севере Турции – решение коснулось двух тысяч сотрудников, а мэр Чорума Ибрагим Ашгын назвал Visa и Mastercard "поддерживающими сионизм". Также на Troy перейдут сотрудники Управления по делам религии, на переход уйдет около двух недель. Система Troy начала оказывать услуги в 2016 году, на данный момент выпущено около 19 миллионов карт, выпускаемых 55 банками Турции. Вне страны карту принимают в 185 странах. По данным компании, объем операций по карте увеличился в октябре до 47,9 миллиардов лир с 30,5 миллиардов в сентябре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, турция, израиль, газиантеп, mastercard, inc., visa, inc.
В мире, Технологии, Турция, Израиль, Газиантеп, MasterCard, Inc., Visa, Inc.
В Турции бойкотируют поддерживающие Израиль платежные системы
Турецкие города отказываются от поддерживающих Израиль платежных систем
СТАМБУЛ, 11 ноя – РИА Новости. Мэрия города Газиантеп на юго-востоке Турции приняла решение перечислять зарплату сотрудников на карты национальной платежной системы Troy вместо Visa и Mastercard в знак бойкота "поддерживающих Израиль" систем, заявила мэр Фатма Шахин, аналогичное решение принято в ряде других городов и госорганов.
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"Мэрия Газиантепа после бойкота фирм, поддерживающих угнетение и резню палестинцев, отказывается от услуг глобальных платежных систем, оказывающих поддержку Израилю, и переходит на турецкую систему Troy", - написала мэр в соцсети X.
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Она уточнила, что решение затронет всех сотрудников мэрии.
О принятии аналогичного решения сообщили и в руководстве стамбульского района Умрание, где также запретили продажу товаров израильского происхождения в государственных столовых. Помимо этого, на систему Troy перешли в мэрии городов Батталгази на востоке и Чорум на севере Турции – решение коснулось двух тысяч сотрудников, а мэр Чорума Ибрагим Ашгын назвал Visa и Mastercard "поддерживающими сионизм". Также на Troy перейдут сотрудники Управления по делам религии, на переход уйдет около двух недель.
Система Troy начала оказывать услуги в 2016 году, на данный момент выпущено около 19 миллионов карт, выпускаемых 55 банками Турции. Вне страны карту принимают в 185 странах. По данным компании, объем операций по карте увеличился в октябре до 47,9 миллиардов лир с 30,5 миллиардов в сентябре.
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