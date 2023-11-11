https://ria.ru/20231111/trevoga-1908841693.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:11

2023-11-11T13:11

2023-11-11T13:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киевская область

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, Полтавской, Черниговской, Сумской и Одесской областях Украины.Согласно данным карты, тревога во всех областях Украины была объявлена в течении минуты - в 13.05 мск.

https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908835692.html

украина

киевская область

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Влада Копылова

в мире, украина, киевская область