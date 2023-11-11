https://ria.ru/20231111/trevoga-1908841693.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T13:11
2023-11-11T13:11
2023-11-11T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, Полтавской, Черниговской, Сумской и Одесской областях Украины.Согласно данным карты, тревога во всех областях Украины была объявлена в течении минуты - в 13.05 мск.
https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908835692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны