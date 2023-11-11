https://ria.ru/20231111/trevoga-1908821169.html
В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2023
В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T10:04
2023-11-11T10:04
2023-11-11T10:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в указанных регионах была объявлена одновременно - в 09.36 мск. Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги.
https://ria.ru/20231111/kiev-1908816340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина
В Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Сумской и Черниговской областях