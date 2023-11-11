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В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/trevoga-1908815595.html
В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2023
В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:26
2023-11-11T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
киевская область
украина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно - в 09.06 мск. Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги.
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одесская область
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в мире, одесская область, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Киевская область, Украина
В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киевской и Одесской областях

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно - в 09.06 мск.
Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги.
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Вчера, 09:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьКиевская областьУкраина
 
 
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