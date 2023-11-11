https://ria.ru/20231111/trevoga-1908815595.html

В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2023

В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T09:26

2023-11-11T09:26

2023-11-11T09:26

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

киевская область

украина

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно - в 09.06 мск. Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги.

https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908814611.html

одесская область

киевская область

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесская область, киевская область, украина