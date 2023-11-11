https://ria.ru/20231111/trevoga-1908815595.html
В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2023
В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T09:26
2023-11-11T09:26
2023-11-11T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно - в 09.06 мск. Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Киеве на фоне тревоги.
https://ria.ru/20231111/vzryvy-1908814611.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Киевская область, Украина
В Киевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киевской и Одесской областях