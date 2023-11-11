https://ria.ru/20231111/toplivo-1908843363.html

В МИД назвали последствия линии ЕС на отказ от ископаемого топлива

В МИД назвали последствия линии ЕС на отказ от ископаемого топлива - РИА Новости, 11.11.2023

В МИД назвали последствия линии ЕС на отказ от ископаемого топлива

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что европейский курс на отказ от ископаемого топлива РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T13:28

2023-11-11T13:28

2023-11-11T13:28

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сергей вершинин

евросоюз

в мире

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РИМ, 11 ноя – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, что европейский курс на отказ от ископаемого топлива угрожает бедностью 100 миллионам жителей развивающих стран. "Линия ЕС, направленная на отказ от ископаемого топлива, несет в себе риск ввергнуть почти 100 миллионов человек в нищету в развивающихся странах. Многие даже в среднесрочной перспективе не имеют альтернативы ископаемому топливу, когда речь идет об обеспечении экономического роста и благосостояния населения", - заявил он. По словам Вершинина, "бòльшая приверженность, особенно со стороны Запада", предоставлению финансовой помощи и передачи технологий для достижения климатических целей является катализатором конкретных действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. "Развитые страны не в полной мере выполняют свои донорские обязательства. В этом мы видим, среди прочего, их попытку закрепить свое технологическое и экономическое превосходство", - заявил российский дипломат. Говоря об обязательствах по достижению нулевого уровня выбросов, Вершинин подчеркнул, что российская сторона не считает реалистичными более амбициозные цели, чем установленные в рамках Парижских климатических соглашений. "В сентябре 2021 года власти нашей страны поставили цель достичь экономики с нулевым уровнем выбросов не позднее 2060 года. Был дан четкий сигнал: Россия не уклоняется от достижения этой цели даже в более короткие сроки; мы готовы решить вопрос даже до 2060 года, но при условии, что перед нашим социально-экономическим развитием не будет препятствий", - сказал Вершинин.

https://ria.ru/20221106/toplivo-1829428653.html

https://ria.ru/20230328/sanktsii-1861360307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей вершинин, евросоюз, в мире