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Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами - РИА Новости, 11.11.2023
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12:13 11.11.2023
https://ria.ru/20231111/telmanovo-1908835830.html
Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами
Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами - РИА Новости, 11.11.2023
Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Тельманово, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:13
2023-11-11T12:13
в мире
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Тельманово, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Тельманово: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно. Кроме того, украинские войска продолжили обстрел Горловки и с 10.05 по 10.10 выпустили по ней шесть снарядов калибром 152 миллиметра, добавляется в сообщении.
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в мире, тельманово, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Тельманово, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Тельманово

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Тельманово, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Тельманово: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, украинские войска продолжили обстрел Горловки и с 10.05 по 10.10 выпустили по ней шесть снарядов калибром 152 миллиметра, добавляется в сообщении.
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В миреТельмановоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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