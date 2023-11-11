https://ria.ru/20231111/telmanovo-1908835830.html
Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами
Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами - РИА Новости, 11.11.2023
Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Тельманово, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:13
2023-11-11T12:13
2023-11-11T12:13
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Тельманово, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Тельманово: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно. Кроме того, украинские войска продолжили обстрел Горловки и с 10.05 по 10.10 выпустили по ней шесть снарядов калибром 152 миллиметра, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231111/dron-1908831112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тельманово, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Тельманово, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Тельманово