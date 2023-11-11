https://ria.ru/20231111/telmanovo-1908835830.html

Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами

Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами - РИА Новости, 11.11.2023

Украинские войска обстреляли Тельманово ракетами

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Тельманово, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 11.11.2023

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2023-11-11T12:13

2023-11-11T12:13

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по населенному пункту Тельманово, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.20 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Тельманово: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока ничего не известно. Кроме того, украинские войска продолжили обстрел Горловки и с 10.05 по 10.10 выпустили по ней шесть снарядов калибром 152 миллиметра, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231111/dron-1908831112.html

тельманово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тельманово, донецкая народная республика, украина, сцкк