https://ria.ru/20231111/strakhovanie-1908835960.html
Паслер предложил изменить требования страхования посевов сельхозкультур
Паслер предложил изменить требования страхования посевов сельхозкультур - РИА Новости, 11.11.2023
Паслер предложил изменить требования страхования посевов сельхозкультур
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил рассмотреть на уровне федерального парламента вопрос об исключении требования о страховании посевов... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T12:14
2023-11-11T12:14
2023-11-11T12:14
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил рассмотреть на уровне федерального парламента вопрос об исключении требования о страховании посевов сельхозкультур для таких регионов как Оренбургская область. В Оренбурге прошло расширенное заседание комитета Госдумы по аграрным вопросам. Там обсуждали темы развития сельского хозяйства в стране на примере Оренбургской области. "Оренбургский агропромышленный комплекс играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Это задача, которую ставит перед нами президент России. В течение последних четырех лет мы разработали и внедрили целый комплекс региональных мер поддержки АПК. Компенсируем аграриям часть затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования, наращиваем объемы внесения минеральных удобрений, вводим в оборот неиспользованные земли", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он пояснил, что также существуют проблемы, которые регион не сможем решить без федеральной поддержки. "Один из них – политика в области страхования посевов сельхозкультур. В нашей зоне рискованного земледелия страховые компании работают без особого энтузиазма. Аграрии, в свою очередь, не доверяют этому институту. С 2024 года страхование станет обязательным для получения субсидии на элитное семеноводство. В этом году оно также отражается на возмещении части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Считаю необходимым рассмотреть на уровне федерального парламента вопрос об исключении требования о страховании для таких регионов как Оренбургская область", - написал глава региона.
https://ria.ru/20231110/gospodderzhka-1908663637.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0596b868cca04c740031b3ba77900b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил рассмотреть на уровне федерального парламента вопрос об исключении требования о страховании посевов сельхозкультур для таких регионов как Оренбургская область.
В Оренбурге
прошло расширенное заседание комитета Госдумы
по аграрным вопросам. Там обсуждали темы развития сельского хозяйства в стране на примере Оренбургской области.
"Оренбургский агропромышленный комплекс играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Это задача, которую ставит перед нами президент России
. В течение последних четырех лет мы разработали и внедрили целый комплекс региональных мер поддержки АПК. Компенсируем аграриям часть затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования, наращиваем объемы внесения минеральных удобрений, вводим в оборот неиспользованные земли", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что также существуют проблемы, которые регион не сможем решить без федеральной поддержки.
"Один из них – политика в области страхования посевов сельхозкультур. В нашей зоне рискованного земледелия страховые компании работают без особого энтузиазма. Аграрии, в свою очередь, не доверяют этому институту. С 2024 года страхование станет обязательным для получения субсидии на элитное семеноводство. В этом году оно также отражается на возмещении части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Считаю необходимым рассмотреть на уровне федерального парламента вопрос об исключении требования о страховании для таких регионов как Оренбургская область", - написал глава региона.
Более 1 тысячи оренбургских предпринимателей получили господдержку