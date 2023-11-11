https://ria.ru/20231111/strakhovanie-1908835960.html

Паслер предложил изменить требования страхования посевов сельхозкультур

Паслер предложил изменить требования страхования посевов сельхозкультур - РИА Новости, 11.11.2023

Паслер предложил изменить требования страхования посевов сельхозкультур

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил рассмотреть на уровне федерального парламента вопрос об исключении требования о страховании посевов... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T12:14

2023-11-11T12:14

2023-11-11T12:14

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил рассмотреть на уровне федерального парламента вопрос об исключении требования о страховании посевов сельхозкультур для таких регионов как Оренбургская область. В Оренбурге прошло расширенное заседание комитета Госдумы по аграрным вопросам. Там обсуждали темы развития сельского хозяйства в стране на примере Оренбургской области. "Оренбургский агропромышленный комплекс играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Это задача, которую ставит перед нами президент России. В течение последних четырех лет мы разработали и внедрили целый комплекс региональных мер поддержки АПК. Компенсируем аграриям часть затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования, наращиваем объемы внесения минеральных удобрений, вводим в оборот неиспользованные земли", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он пояснил, что также существуют проблемы, которые регион не сможем решить без федеральной поддержки. "Один из них – политика в области страхования посевов сельхозкультур. В нашей зоне рискованного земледелия страховые компании работают без особого энтузиазма. Аграрии, в свою очередь, не доверяют этому институту. С 2024 года страхование станет обязательным для получения субсидии на элитное семеноводство. В этом году оно также отражается на возмещении части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Считаю необходимым рассмотреть на уровне федерального парламента вопрос об исключении требования о страховании для таких регионов как Оренбургская область", - написал глава региона.

https://ria.ru/20231110/gospodderzhka-1908663637.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбургская область, денис паслер