https://ria.ru/20231111/stolknovenie-1908812999.html
Все серьезно. В США сделали неожиданное признание об армии России
Все серьезно. В США сделали неожиданное признание об армии России - РИА Новости, 11.11.2023
Все серьезно. В США сделали неожиданное признание об армии России
США должны всеми силами избегать столкновения с Россией и Китаем, поскольку такой масштабный конфликт может привести к полному уничтожению страны, заявил... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T08:58
2023-11-11T08:58
2023-11-11T15:58
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. США должны всеми силами избегать столкновения с Россией и Китаем, поскольку такой масштабный конфликт может привести к полному уничтожению страны, заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в эфире PBD Podcast."Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, <…> Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать. <…> У России и Китая есть серьезные военно-космические силы. У нас нет значимых оборонительных и наступательных возможностей в космосе", — подчеркнул он.Рамасвами также отметил, что сегодня США находятся в крайне слабом экономическом и военном положении."Наша страна находится в наиболее уязвимом положении за долгое время. <…> Российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить старыми системами ПВО", — подытожил политик.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то захочет, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20231109/tramp-1908352949.html
https://ria.ru/20231111/giperzvuk-1908715842.html
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россия, сша, китай, вивек рамасвами, владимир путин, нато
Россия, США, Китай, Вивек Рамасвами, Владимир Путин, НАТО
Все серьезно. В США сделали неожиданное признание об армии России
Рамасвами: столкновение с Россией приведет к исчезновению США