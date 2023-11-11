Рейтинг@Mail.ru
США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова - РИА Новости, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 11.11.2023 (обновлено: 15:34 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/ssha-1908857444.html
США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова
США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова - РИА Новости, 11.11.2023
США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова
США, применяя санкции, тормозят рост своей экономики и пытаются компенсировать потери военной агрессией и разжиганием конфликтов по всему миру, заявила... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:19
2023-11-11T15:34
сша
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:168:2857:1775_1920x0_80_0_0_5d276a6271dc6db7fd59ecd3d1a87544.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США, применяя санкции, тормозят рост своей экономики и пытаются компенсировать потери военной агрессией и разжиганием конфликтов по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."Свои потери США компенсируют военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого (как им кажется) хаоса", - сообщила Захарова, комментируя заявление главы ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы о том, что глобальный ВВП может сократиться на пять процентов, если США продолжат ограничивать мировую экономику, вводя односторонние санкции.Она добавила, что Москва не раз обращала внимание мирового сообщества на деструктивную роль санкций для мировой экономики. Кроме того, Захарова напомнила, что американцы "тормозят рост собственных экономических индикаторов, включая реальное снижение потенциала тяжёлой промышленности".Но, как отмечает официальный представитель МИД РФ, политиков США негативные последствия для американской экономики сильно не волнуют, "ведь основные конкуренты – европейцы – страдают ещё больше, а возразить в нынешних условиях Вашингтону они не могут".
https://ria.ru/20231014/mid-1902790081.html
https://ria.ru/20231110/ukraina-1908790119.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_80d04f1625a9f711589d92c3fbccef8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мария захарова, в мире
США, Мария Захарова, В мире
США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова

Захарова: США компенсируют экономические потери разжиганием конфликтов в мире

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США, применяя санкции, тормозят рост своей экономики и пытаются компенсировать потери военной агрессией и разжиганием конфликтов по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"Свои потери США компенсируют военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого (как им кажется) хаоса", - сообщила Захарова, комментируя заявление главы ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы о том, что глобальный ВВП может сократиться на пять процентов, если США продолжат ограничивать мировую экономику, вводя односторонние санкции.
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
США довели конфликт Ближнего Востока до точки невозврата, заявила Захарова
14 октября, 17:21
Она добавила, что Москва не раз обращала внимание мирового сообщества на деструктивную роль санкций для мировой экономики. Кроме того, Захарова напомнила, что американцы "тормозят рост собственных экономических индикаторов, включая реальное снижение потенциала тяжёлой промышленности".
Но, как отмечает официальный представитель МИД РФ, политиков США негативные последствия для американской экономики сильно не волнуют, "ведь основные конкуренты – европейцы – страдают ещё больше, а возразить в нынешних условиях Вашингтону они не могут".
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
"Сделали сами". В США неожиданно высказались о конфликте на Украине
10 ноября, 23:29
 
СШАМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала