https://ria.ru/20231111/ssha-1908857444.html

США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова

США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова - РИА Новости, 11.11.2023

США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова

США, применяя санкции, тормозят рост своей экономики и пытаются компенсировать потери военной агрессией и разжиганием конфликтов по всему миру, заявила... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T15:19

2023-11-11T15:19

2023-11-11T15:34

сша

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790684284_0:168:2857:1775_1920x0_80_0_0_5d276a6271dc6db7fd59ecd3d1a87544.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США, применяя санкции, тормозят рост своей экономики и пытаются компенсировать потери военной агрессией и разжиганием конфликтов по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."Свои потери США компенсируют военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого (как им кажется) хаоса", - сообщила Захарова, комментируя заявление главы ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы о том, что глобальный ВВП может сократиться на пять процентов, если США продолжат ограничивать мировую экономику, вводя односторонние санкции.Она добавила, что Москва не раз обращала внимание мирового сообщества на деструктивную роль санкций для мировой экономики. Кроме того, Захарова напомнила, что американцы "тормозят рост собственных экономических индикаторов, включая реальное снижение потенциала тяжёлой промышленности".Но, как отмечает официальный представитель МИД РФ, политиков США негативные последствия для американской экономики сильно не волнуют, "ведь основные конкуренты – европейцы – страдают ещё больше, а возразить в нынешних условиях Вашингтону они не могут".

https://ria.ru/20231014/mid-1902790081.html

https://ria.ru/20231110/ukraina-1908790119.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, мария захарова, в мире