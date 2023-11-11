https://ria.ru/20231111/ssha-1908857444.html
США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова
США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова - РИА Новости, 11.11.2023
США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова
США, применяя санкции, тормозят рост своей экономики и пытаются компенсировать потери военной агрессией и разжиганием конфликтов по всему миру, заявила... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T15:19
2023-11-11T15:19
2023-11-11T15:34
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мария захарова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США, применяя санкции, тормозят рост своей экономики и пытаются компенсировать потери военной агрессией и разжиганием конфликтов по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале."Свои потери США компенсируют военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого (как им кажется) хаоса", - сообщила Захарова, комментируя заявление главы ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы о том, что глобальный ВВП может сократиться на пять процентов, если США продолжат ограничивать мировую экономику, вводя односторонние санкции.Она добавила, что Москва не раз обращала внимание мирового сообщества на деструктивную роль санкций для мировой экономики. Кроме того, Захарова напомнила, что американцы "тормозят рост собственных экономических индикаторов, включая реальное снижение потенциала тяжёлой промышленности".Но, как отмечает официальный представитель МИД РФ, политиков США негативные последствия для американской экономики сильно не волнуют, "ведь основные конкуренты – европейцы – страдают ещё больше, а возразить в нынешних условиях Вашингтону они не могут".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, мария захарова, в мире
США, Мария Захарова, В мире
США компенсируют потери разжиганием агрессии, заявила Захарова
Захарова: США компенсируют экономические потери разжиганием конфликтов в мире
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
США, применяя санкции, тормозят рост своей экономики и пытаются компенсировать потери военной агрессией и разжиганием конфликтов по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале
.
"Свои потери США компенсируют военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого (как им кажется) хаоса", - сообщила Захарова, комментируя заявление главы ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы о том, что глобальный ВВП может сократиться на пять процентов, если США продолжат ограничивать мировую экономику, вводя односторонние санкции.
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Она добавила, что Москва не раз обращала внимание мирового сообщества на деструктивную роль санкций для мировой экономики. Кроме того, Захарова напомнила, что американцы "тормозят рост собственных экономических индикаторов, включая реальное снижение потенциала тяжёлой промышленности".
Но, как отмечает официальный представитель МИД РФ, политиков США негативные последствия для американской экономики сильно не волнуют, "ведь основные конкуренты – европейцы – страдают ещё больше, а возразить в нынешних условиях Вашингтону они не могут".
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