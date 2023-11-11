https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908848552.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.11.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 140 военных и 12 единиц техники,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:11
2023-11-11T14:11
2023-11-11T14:22
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 140 военных и 12 единиц техники, включая девять гаубиц западного производства, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М119 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица "МСТА-Б".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, донецкая народная республика
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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли 140 солдат и два автомобиля