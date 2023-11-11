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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 11.11.2023 (обновлено: 14:22 11.11.2023)
https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908848552.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.11.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 140 военных и 12 единиц техники,... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T14:11
2023-11-11T14:22
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 140 военных и 12 единиц техники, включая девять гаубиц западного производства, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М119 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица "МСТА-Б".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Донецкая Народная Республика
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли 140 солдат и два автомобиля

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий гаубичного дивизиона ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ
Военнослужащий гаубичного дивизиона ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий гаубичного дивизиона ведет стрельбу из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР, ВСУ потеряли до 140 военных и 12 единиц техники, включая девять гаубиц западного производства, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходная артиллерийская установка М119 Paladin производства США, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH70 производства Великобритании, четыре артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица "МСТА-Б".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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